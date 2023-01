"Surreal": Kovac lobt Wölfe nach fortgesetztem Lauf

Der VfL Wolfsburg ist endgültig im Kampf um die internationalen Plätze angekommen. Seit neun Bundesligaspielen hat das Kovac-Team nicht mehr verloren. Die Verantwortlichen halten den Ball flach.

Der Lauf des VfL Wolfsburg, er lässt nicht nach. Im Gegenteil: Mit dem 6:0 über Freiburg gelang der fünfte Bundesligasieg in Serie, und das gegen zuvor zweitplatzierte Freiburger. Kein Wunder, dass Trainer Niko Kovac bei "Sky" meinte: "Das ist nicht normal, dass man so gegen den Zweiten spielt. Meine Mannschaft hat richtig guten Fußball gezeigt - gegen ein Team, das eigentlich schwer zu bespielen ist."

Mit diesen Aussagen hat Kovac vollkommen recht. Gnadenlos effizient und spielfreudig zeigten sich seine Wölfe nach der über zwei Monate langen Pause und brachten Freiburg die höchste Niederlage in der elfjährigen Ära Streich bei. Sportdirektor Marcel Schäfer fasste es passend zusammen. "Die Effizienz hat den Unterschied ausgemacht."

21 Punkte aus den vergangenen neun Spielen

Doch trotz des Sprungs auf Platz 6 und 17:1 Toren in den vergangenen fünf Bundesligaspielen bleiben die Wolfsburger Verantwortlichen auf dem Boden. Schäfer erinnerte an den schwachen Saisonstart vor mittlerweile neun Partien ohne Niederlage (drei Remis) samt 21 Punkten - am 7. Spieltag war der VfL nach einem 0:2 bei Union Berlin noch Vorletzter gewesen.

Kapitän Maximilian Arnold, der seine Knieblessur als nicht allzu schlimm einordnete, wollte ebenfalls nicht zu euphorisch werden, beispielsweise hätten die Niedersachsen "Glück gehabt, dass der Schuss (von Daniel-Kofi Kyereh, Anm. d. Red.) direkt nach dem 2:0 ganz knapp" vorbeiging. Der Mittelfeldspieler lobte genauso, dass sein Team nach der Pause direkt wieder da gewesen sei und die 4:0-Vorentscheidung schnell hervorgebracht hatte.

Arnold will "genießen"

Was alle Beteiligten derweil gemeinsam hatten, war der Blick zum "schweren Spiel" bei Hertha BSC am Dienstag (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Dann müsse die Leistung erst einmal bestätigt werden. Eines aber ist sicher: Ein 6:0 gegen Freiburg, "das ist surreal", so Kovac. Arnold ergänzte: "Heute ist ein Tag, den jeder Wolfsburger genießen sollte."