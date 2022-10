Surprise Sunday: Niederlagen für Rodgers, Brady und Lamar

Hinein in Week 6! Aaron Rodgers und die Green Bay Packers kommen weiterhin nicht in Tritt, Tom Brady verlor überraschend mit seinen Buccaneers in Pittsburgh. Spannend ging's zwischen den Giants und den Ravens zu.

Die New York Giants mischen die NFL weiter kräftig auf. Am Sonntag gewannen sie auch das Duell gegen die favorisierten Baltimore Ravens - und das dank eines famoses Schlussviertels. In dieses waren die New Yorker mit einem 10:20 gegangen, doch am Ende bejubelten sie einen 24:20-Sieg. Schlüssel des Erfolgs war mal wieder die Defense, die vom ehemaligen Ravens-Koordinator Don "Wink" Martindale gut auf den Gegner eingestellt worden war.

So wurde Baltimores Star-Quarterback Lamar Jackson im vierten Viertel gleich zu zwei Turnovers gezwungen. Jacksons Gegenüber Daniel Jones glänzte indes mit zwei Touchdown-Pässen - unter anderem den entscheidenden auf Runningback Saquon Barkley zum 23:20 kurz vor Schluss. "Wir haben 53 Spieler, die füreinander spielen, und Trainer, die füreinander arbeiten, dann passieren solche wunderbaren Sachen", sagte Barkley nach dem Sieg im US-TV und freute sich über den fünften Sieg im sechsten Spiel mit den Giants. Die Ravens haben derweil eine ausgewogene Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen.

Rodgers' gebrauchter Tag

Wie die Ravens hatten sich auch die Green Bay Packers mehr erhofft, doch auch sie standen am Ende mit leeren Händen da. Und es war im Spiel gegen die New York Jets beim 10:27 noch nicht einmal wirklich spannend. Packers-Quarterback Aaron Rodgers erwischte keinen guten Abend, der 38-Jährige wurde gleich viermal gesackt. Die Jets feierten den dritten Sieg in Serie und haben damit einen so guten Start hingelegt wie zuletzt 2015. Herausragend spielte Breece Hall, der insgesamt 116 Yards erlief, darunter auch ein 34-Yard-Lauf zum Touchdown zum zwischenzeitlichen 24:10.

Überraschende Schlappe für die Bucs

Mit Tom Brady musste ein weiterer Star-Quarterback eine Schlappe einstecken. Gegen die bislang enttäuschenden Pittsburgh Steelers unterlagen die Tampa Bay Buccaneers überraschend mit 18:20 - und dies, obwohl Steelers-Quarterback Kenny Pickett im dritten Viertel wegen des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung das Spiel beenden musste. Ausgerechnet Picketts Vertreter, Mitch Trubisky, glückte im Schlussviertel der entscheidende Touchdown-Pass auf Chase Claypool zum 20:12. Brady gelang anschließend zwar auch ein Touchdown-Pass - der kam aber zu spät. Tampa verlor am Ende nicht nur das Spiel, sondern auch Tight End Cameron Brate, der sich bei einem Zusammenprall eine Nackenverletzung zuzog, wie Bucks-Coach Todd Bowles verriet.