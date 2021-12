Surfende Dolphins und eine Steelers-Ladehemmung: Elf Erkenntnisse aus Week 16

Die Miami Dolphins surfen auf einer immer größeren Euphoriewelle, während in Green Bay fröhlich zwei Männer gefeiert werden. Pittsburgh hat derweil großes Touchdown-Leid zu verkraften. Best of NFL 2021, Week 16 ...

1. Vor zwei Wochen waren die Green Bay Packers (12:3) als erstes NFL-Team in die Play-offs eingezogen, nun geht es für das Team um den Nummer-1-Platz in der NFC, der ein Freilos und garantiertes Heimrecht bedeuten würde. Wie wichtig das Ticket wäre, zeigt diese Statistik: Seit 2019 hat "The Pack" über 90 Prozent der Heimspiele gewonnen. Keine andere Mannschaft kommt da auch nur annähernd hin.

2. Darüber hinaus feiern die Packers dieser Tage mal wieder ihre zwei Aushängeschilder: Head Coach Matt LaFleur und Aaron Rodgers. Während der Trainer auch in seinem dritten NFL-Jahr als Chef mindestens zwölf Siege vorweisen kann (Rekord in der NFL-Historie), übertrumpfte der Star-Quarterback beim knappen 24:22 gegen die Cleveland Browns (7:8) mit seinem 443. Touchdown-Pass seinen direkten Vorgänger Brett Favre.

3. Ein anderer Star-Quarterback hat unterdessen Gewissheit, dass es wie erwartet nichts mehr mit der Endrunde werden wird: Russell Wilson. Der Spielmacher der Seattle Seahawks (5:10) unterlag in Week 16 mit 24:25 den Chicago Bears (5:10) und verpasste damit erst zum zweiten Mal in seiner NFL-Laufbahn mit den Hawks (seit 2012 im Team) die Play-offs.

4. Nur noch wenig Aussicht auf die Endrunde haben auch die Pittsburgh Steelers (7:7:1) nach dem überdeutlichen 10:36 bei den Kansas City Chiefs (11:4). Ein Mitgrund für das aktuelle Leid: Ben Roethlisberger & Co. verpassten es auch im fünften Spiel in Folge, überhaupt auch nur einen einzigen Touchdown in der jeweils gesamten ersten Hälfte zu erzielen. Das passierte "Steel City" seit 1950 nicht mehr.

5. Apropos Chiefs: Zum bereits sechsten Mal in Serie hat das Team von Cheftrainer Andy Reid die AFC West nun schon gewonnen.

6. Zum ersten Mal seit 2007 haben unterdessen die Tampa Bay Buccaneers (11:4) in ihrer NFC South gewonnen. Das klare 32:6 bei den Carolina Panthers brachte diesen Titel vorzeitig unter Dach und Fach.

7. Was für den amtierenden Super-Bowl-Champion damit einherging: Star-Quarterback Tom Brady tütete selbst zum 18. Mal einen Divisionssieg ein (17 zuvor mit den Patriots) und qualifizierte sich bereits zum 19. Mal in seinen 22 NFL-Jahren für die Play-offs.

8. Doch nicht nur das: Der siebenmalige NFL-Champion "TB12" steht damit nun vor seinem 46. Spiel in der Endrunde. Auf diese Anzahl an Play-off-Partien kommen stolze 22 NFL-Franchises nicht mal in ihrer gesamten (!) Geschichte.

9. Im Sunday Night Game dieser Week 16 fertigten die Dallas Cowboys (11:4) den Rivalen Washington (6:9) nach allen Regeln der Kunst mit 56:14 ab. Bereits zur Pause hatte es 42:7 gestanden. Damit einherging der vorzeitige Gewinn der NFC East, in der nun schon seit den Giants zwischen 2001 und 2004 kein Team mehr zweimal in Folge die Staffel für sich entscheiden konnte. Letztes Jahr gewann noch Washington.

10. Die größte Show legte an diesem Wochenende definitiv Joe Burrow aufs Parkett. Der Quarterback der Cincinnati Bengals (9:6) führte seine Farben zu einem deutlichen 41:21-Erfolg gegen die Baltimore Ravens (8:7) und warf dabei für unglaubliche 525 Yards. Nur drei Spieler schafften in der Geschichte in einem NFL-Spiel mehr. Ganz nebenbei gewann Cincy damit beide Partien in der AFC North sowohl gegen die Ravens als auch gegen die Steelers in dieser Saison. Das war letztmals im Jahr 2009 geglückt.

11. Zum Abschluss dieser Week 16 gastierten die Miami Dolphins (8:7) bei den New Orleans Saints (7:8) - und für beide Teams ging es dabei darum, den Anschluss an die Play-offs zu bewahren. Der Sieg ging am Ende klar an die Fins, die nach dem schlimmen 1:7-Saisonstart nun den siebten Sieg am Stück einfuhren. So viele Erfolge in Serie hatte es für Miami letztmals 1985 gegeben.

