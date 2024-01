Superstar Hakimi als tragischer Held: Favorit Marokko scheitert an Südafrika

Afrika-Cup - Highlights by Sportdigital 31.01.2024

Nach dem WM-Märchen in Katar ist der marokkanische Fußball beim Afrika-Cup hart gelandet. Gegen Außenseiter Südafrika fehlte die offensive Durchschlagskraft, zusätzlich vergab Achraf Hakimi die große Chance per Elfmeter auf den Ausgleich. Es bleibt also weiterhin das Turnier der Überraschungen.