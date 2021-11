Superstar Allen und ein gutes Packers-Omen: Elf Erkenntnisse aus Week 8

Die Buffalo Bills haben einen absoluten Ausnahmekönner in den eigenen Reihen, die New York Jets gewinnen nicht viel, aber Besonderes - und die Detroit Lions bleiben der Bodensatz dieser Saison. Best of NFL 2021, Week 8 ...

1. Mit einem 26:11 haben die Buffalo Bills ihre Top-Bilanz in dieser Saison auf 5:2 angeschraubt und einmal mehr über Quarterback Josh Allen gestaunt. Der 25-Jährige steht nun nach 50 NFL-Starts bei 112 Passing plus Rushing Touchdowns - mehr haben in der Geschichte bis dato nur Patrick Mahomes und Legende Dan Marino vorzuweisen.

2. Die Dallas Cowboys um Ersatz-Quarterback Cooper Rush haben nach dem 20:16-Erfolg im Sunday Night Game bei den Minnesota Vikings inzwischen sechs Partien in Folge gewonnen. Das ist die erfolgreichste Serie der Texaner seit 2016 (damals elf Siege in Serie).

3. Ebenfalls in Serie feiern die Packers: Nach dem deutlichen 3:38 in Week 1 bei den New Orleans Saints hat Green Bay nun schon siebenmal am Stück triumphiert. Dieses Mal ist im Thursday Night Game ein 24:21 bei den bis dato noch ungeschlagenen Cardinals gelungen.

4. "The Pack" ist mit den sieben Erfolgen in Folge nach einer Auftaktniederlage übrigens erst das dritte Team, das so einen Lauf nach einer Week-1-Pleite hingelegt hat. Die anderen beiden Mannschaften waren die 1976er Raiders und 1994er 49ers, die jeweils zehn Partien in Serie - und später auch jeweils den Super Bowl gewonnen haben. Für so manch einen Fan sicherlich ein gutes Omen ...

5. Wie sich ein Sieg anfühlt, das wissen die Detroit Lions nicht. Nach der heftigen 6:44-Abreibung gegen die Philadelphia Eagles hat der NFC-North-Vertreter eine Bilanz von 0:8, es droht der GAU in dieser Spielzeit.

6. Ebenfalls nicht sonderlich berauschend unterwegs sind die New York Jets, die mit einer 2:5-Bilanz in der AFC East hinterherhinken. Die zwei Siege hatten es aber in sich: Sie haben in Week 4 mit 27:24 gegen die Tennessee Titans gewonnen (mit 6:2 aktuelles AFC-Spitzenteam) und nun mit 34:31 gegen die Cincinnati Bengals (5:3 und vor der jetzigen Pleite AFC-Spitzenteam gewesen).

7. Weil Rookie-Zukunftshoffnung Zach Wilson verletzt gefehlt hat, hat übrigens Mike White für die Jets gegen die Bengals gespielt - und mächtig Eindruck gemacht. Der Fünfrunden-Pick der Cowboys aus 2018 ist 2019 ins Practice Squad der New Yorker gekommen und hat nun ein 400-Yard-Spiel hingezaubert. Bekommt White weitere Chancen in (naher) Zukunft?

8. Mit cleverem Football haben sowohl die Pittsburgh Steelers (15:10 bei den favorisierten Cleveland Browns) als auch die New England Patriots (27:24 bei den favorisierten Los Angeles Chargers) zugeschlagen und so ihre Chancen in Sachen Play-offs erhöht. "Steel City" rangiert fortan in der AFC North bei 4:3, die Pats in der AFC East bei 4:4.

9.Überschattet worden ist diese Week 8 natürlich von zwei schwerwiegenden Verletzungen: Den Saints ist Starting Quarterback Jameis Winston mit einem Kreuzbandriss weggebrochen, die Titans müssen lange Zeit auf Dauerläufer Derrick Henry verzichten. Das hat Tennessee direkt dazu veranlasst, Routinier Adrian Peterson unter Vertrag zu nehmen.

10. Die bei 7:1 stehenden Los Angeles Rams liegen derzeit gleichauf in der NFC West mit den erstmals besiegten Arizona Cardinals, denken aber schon einen Schritt weiter - und haben ihre ohnehin schon starke Defense kurzerhand noch mit NFL-Star Von Miller verstärkt.

11. Obwohl Chiefs-Ass Patrick Mahomes im Monday Night Game schon wieder eine Interception passiert ist (sieben Spiele in Folge nun schon mit mindestens einem Pick), ist Kansas City dank Kicker Harrison Butker mit einem knappen 20:17 gegen die New York Giants zurück auf die Siegerstraße gekommen (4:4).