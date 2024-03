Superschnelles Tor von Wirtz

Das ging so schnell wie noch nie: Bei Deutschlands Sieg in Lyon gegen Frankreich schoss Florian Wirtz das schnellste Tor in der Geschichte der deutschen Nationalmannschaft.

Anpfiff und Tor! Schon nach acht Sekunden fiel der erste Treffer beim Spiel der Fußball-Nationalmannschaft. Wirtz - in der Bundesliga spielt er für Tabellenführer Bayer 04 Leverkusen - traf wunderschön ins linke Toreck und jubelte auf den Knien rutschend über sein allererstes Tor im Trikot der deutschen Mannschaft.

Wirtz' Treffer war geplant

"Das ist es, was wir brauchen", schrieb der 20-jährige Offensivspieler danach auf seinem Instagram-Kanal. Denn in den zurückliegenden Spielen hat die deutsche Mannschaft oft nicht gut gespielt. Am Samstag war das aber ganz anders und die Nationalelf gewann verdient mit 2:0 beim Weltmeister von 2018.

Besonders interessant ist, dass die Nationalelf genau diese Variante des schnellen Treffes so vorgesehen hatte. "Das war in der Tat so geplant", plauderte Rückkehrer Toni Kroos über die Ideen des Trainerteams aus.

Auch wegen des Sieges will Bundestrainer Julian Nagelsmann für das kommende Spiel die Aufstellung nicht großartig verändern. "Wir werden die Idee durchziehen", kündigte der 36-Jährige an. Am Dienstag trifft Deutschland auf die Nationalmannschaft aus den Niederlanden.