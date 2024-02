"Superglücklich": Hettich-Walz holt Silber im Frauen-Einzel

Erste Medaille für Deutschland bei der Biathlon-WM: Im Einzel der Frauen holte Janina Hettich-Walz Silber. Der Sieg ging an die Italienerin Lisa Vittozzi, die Französin Julia Simon wurde Dritte.

Noch nie stand Janina Hettich-Walz in einem Einzelrennen im Weltcup auf dem Podium. Bei der WM in Nove Mesto zeigte sie das Rennen ihres Lebens und wurde Zweite. Kein Fehler am Schießstand und stark in der Loipe: Die 27-Jährige musste sich über die 15 Kilometer der Frauen nur Lisa Vittozzi beugen. Die Italienerin war in 40:02,90 Minuten 20,50 Sekunden schneller als Hettich-Walz. Dritte wurde Julia Simon (+29,60 Sekunden). Die Französin leistete sich einen Fehlschuss, erhielt dadurch eine Strafminute drauf und triumphierte nach ihren Siegen mit der Mixed-Staffel, im Sprint und der Verfolgung bei ihrem vierten Start in Tschechien erstmals nicht.

Kurz schien für Hettich-Walz bei ihrem fehlerlosen Auftritt sogar der Titel greifbar, doch auf der Schlussrunde gingen ihr die Kräfte aus. Die bislang letzte deutsche Weltmeisterin im Einzel war Laura Dahlmeier 2017. Vor zwei Jahren in Peking hatte Denise Herrmann-Wick Olympia-Gold im ältesten Biathlon-Rennen geholt.

Hettich-Walz: "Ich kann es immer noch nicht wirklich glauben"

"Ich kann es immer noch nicht wirklich glauben. Ich habe keine Ahnung, wie ich es geschafft habe, den Schalter umzulegen", sagte Hettich-Walz und schüttelte bei den ersten Interviews immer wieder den Kopf. Die Baden-Württembergerin hatte zuvor nur die Plätze 35 und 25 in Sprint und Verfolgung belegt und danach mit sich selbst gehadert. "Das ist noch nicht wirklich angekommen", sagte sie zu ihrer zweiten WM-Medaille.

Vor drei Jahren hatte sie mit der Frauenstaffel schon Silber in Slowenien gewonnen. "Bei der WM zählen doch nur die Medaillen, da bin ich superglücklich, dass ich die heute holen konnte", sagte Hettich-Walz.

Grotian und Voigt knapp am Podium vorbei - Preuß kann nicht mithalten

Das starke deutsche Ergebnis komplettierten Selina Grotian und Vanessa Voigt. Die 19-jährige WM-Debütantin Grotian wurde Vierte, einen Rang dahinter landete Vanessa Voigt. Beide leisteten sich keine Schießfehler und hielten auch auf der Strecke mit den Besten mit.

Nicht ganz so gut lief es für Franziska Preuß. Die 29-Jährige leistete sich zwei Schießfehler und konnte auch läuferisch nicht mithalten. Mit einem Rückstand von über drei Minuten hatte sie mit der Entscheidung nichts zu tun.

Nach dem Ende der Durststrecke können am Mittwoch die Männer in ihrem Einzel über 20 km (17.20 Uhr) nachlegen. Dort starten Benedikt Doll, Philipp Horn, Johannes Kühn und Roman Rees für die DSV-Mannschaft.

Das Rennen im Ticker und alle Ergebnisse