Supercup-Affäre: Korruptionsermittlungen gegen Pique

Aufgrund Unregelmäßigkeiten beim Vertragsabschluss in der Supercup-Affäre rückt der ehemalige Starverteidiger Gerard Piqué in den Fokus der spanischen Justiz. Aufgrund des Verdachts "möglicher Gesetzesverstöße und krimineller Verwicklungen" wurde ein offizielles Untersuchungsverfahren eröffnet.

Der spanische Fußball-Verband (RFEF) kommt weiterhin nicht zur Ruhe: Nun ist auch der als Vermarkter tätige Ex-Barca-Profi sowie ehemalige Nationalspieler Gerard Piqué im Visier der Ermittlungen. Wegen des Verdachts "möglicher Gesetzesverstöße und krimineller Verwicklungen" im Korruptionsskandal um den Verkauf des Supercups nach Saudi Arabien eröffnete ein Gericht in Madrid ein offizielles Untersuchungsverfahren gegen den 37-Jährigen.

Es ist damit der nächste Höhepunkt des Skandals, der bereits seit beinahe zwei Jahren im spanischen Fußball schwillt. In den vergangenen Wochen fanden schon sowohl in der Zentrale des Verbandes als auch in weiteren Gebäuden Razzien statt. Zudem wurde der frühere Verbands-Präsident Luis Rubiales, der vor allem aufgrund seiner Kuss-Affäre bei der Frauen-WM weltweite Bekanntheit erreichte, aufgrund von Vorwürfen der Bestechlichkeit verhaftet.

Im Vordergrund stehen dabei die erstmals 2018 geschlossenen Verträge über die Verlegung und Austragung des Supercups nach Saudi-Arabien. Seit 2019 - mit Ausnahme der Corona-Saison 2020/21 - wird der Pokal inklusive eines neuen Turnierformates mit vier Mannschaften auf der arabischen Halbinsel ausgetragen. Dies soll jedoch laut der spanischen Justiz das Ergebnis von Bestechungen und anderen verbotenen Zahlungen gewesen sein.

Pique bestreitet weiterhin Vorwürfe

Ein wichtiger Partner beim damaligen Vertragsabschluss: Piqués Vermarktungsunternehmen Kosmos. Bis zu 120 Millionen Euro soll der erste Vertrag den spanischen Verband gebracht haben - weitere 240 Millionen sollen für die folgenden Spiele bis 2029 fließen. Verhandelt wurde - zumindest beim ursprünglichen Deal - stets mit Kosmos, das in der Vergangenheit auch durch ein milliardenschweres Desaster bei der Reform des Davis-Cups in die Schlagzeilen geriet. Bereits im Jahre 2022 hatte die Veröffentlichung von aufgezeichneten Gesprächen zwischen Piqué und Rubiales den Skandal ausgelöst.

So sah das Gericht mittlerweile im "Fall Piqué" genügend Verdachtsmomente sowie Unregelmäßigen, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Diese Entscheidung wurde auf Grundlage einer wiederkehrenden Klausel in allen bisherigen Supercup-Verträgen beschlossen: Unabhängig von den Vermarktungserfolgen des Pokals stehen Piqué und seinem Unternehmen Kosmos eine garantierte jährliche Kommissionszahlung in Höhe von vier Millionen Euro zu.

Wie bereits Rubiales vor ihm, widerspricht der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger den Vorwürfen im Zusammenhang mit der Korruptionsaffäre, vielmehr erwähnte der Spanier mehrfach, die Geschäftsabschlüsse machen ihn "stolz".