Supercopa 2023/24: Termine, Übertragung & Modus

Anfang des Jahres steht in Spanien der Supercup an. Wer wird Nachfolger von Barcelona, wer ist überhaupt alles dabei und wo werden die Partien übertragen? Die wichtigsten Antworten auf die Fragen zur Supercopa.

Was genau ist die Supercopa?

Die Supercopa de Espana wurde erstmals 1982 zwischen dem spanischen Meister und dem Pokalsieger ausgespielt. Zur Saison 2019/20 wurde das Format des Supercups grundlegend verändert. Seitdem spielen nicht mehr zwei, sondern vier Teams den Gewinner aus.

Welche Teams sind 2023/24 für die Supercopa qualifiziert?

Gesetzt für die beiden Halbfinals sind der Meister FC Barcelona und der Pokalsieger Real Madrid. Außerdem dabei sind Copa-del-Rey-Finalist CA Osasuna und der Liga-Dritte der vergangenen Saison (hinter Barça und Real) Atletico Madrid.

Wann und wo findet die Supercopa 2023/24 statt?

Zum dritten Mal in Folge findet der spanische Supercup in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad statt. Alle drei Spiele werden im Al Awal Park at King Saud University, der spielerischen Heimat von Al-Nassr, ausgetragen.

Den Auftakt macht Copa-del-Rey-Champion Real Madrid, der im ersten Halbfinale am Mittwoch (20 Uhr) auf den Stadtrivalen Atletico trifft. Es ist das erste von drei Stadtduellen innerhalb von nicht einmal vier Wochen. 24 Stunden später ermitteln am Donnerstagabend Barcelona und Osasuna den zweiten Final-Teilnehmer.

Das Finale steigt dann am Sonntag ebenfalls um 20 Uhr (wie alle Partien LIVE! bei kicker).

Wie ist der Modus der Supercopa 2023/24?

Steht es in einem der drei Spiele nach der regulären Spielzeit unentschieden, kommt es zu einer 30-minütigen Verlängerung und anschließend gegebenenfalls zum Elfmeterschießen.

Wer überträgt die Supercopa-Spiele live im TV und Stream?

In Deutschland wird die Supercopa beim kostenpflichtigen TV-Sender "Sportdigital" live zu sehen sein. Dieser ist Teil des Angebots von DAZN. Wer also ein DAZN-Abo besitzt, kann die Partien auch dort im Stream verfolgen.

Auch im kicker-LIVE!-Ticker werden die Spiele zu verfolgen sein.

Wer ist Supercopa-Titelverteidiger?

Vor einem Jahr setzte sich der damalige Meister Real Madrid im Halbfinale denkbar knapp gegen Valencia im Elfmeterschießen durch. Im Finale unterlagen die Königlichen dann aber Barcelona, das gegen Betis ebenfalls erst im Elfmeterschießen weitergekommen war, klar mit 1:3. Bei Barça stachen damals vor allem Gavi (ein Tor, zwei Assists) und Robert Lewandowski (ein Tor, ein Assist) heraus.

Wer ist der Rekordsieger der Supercopa?

Für Barcelona war der letztjährige Erfolg der insgesamt 14. in der Supercopa. Damit haben die Katalanen den Vorsprung auf Real Madrid (12) weiter ausgebaut. Für Atletico wäre es nach 1985 und 2014 der dritte Triumph, für CA Osasuna ist es die erste Teilnahme überhaupt.