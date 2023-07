Super Tennis gespielt und verloren

Dass ein Tennisspieler verliert und trotzdem zufrieden ist, hört man selten. Doch Alexander Zverev meinte genau das nach seiner Niederlage beim Turnier in Wimbledon.

Das Turnier findet in England statt und zählt zu den vier wichtigsten Tennis-Wettkämpfen der Welt. Alexander Zverev wäre natürlich gern weitergekommen als nur in die dritte Runde. Der Profi sagte nach dem Spiel am Samstagabend aber: "Ich fand, dass ich eines der besten Matches gespielt habe, die ich hier in Wimbledon in meiner Karriere bislang gespielt habe." Doch sein Gegner, Matteo Berrettini aus Italien, sei an diesem Tag noch besser gewesen.

Bald steht für Alexander Zverev das nächste Turnier an, diesmal in der Stadt Hamburg. Dort wurde er geboren. "Natürlich freue ich mich darauf", sagte der Sportler.