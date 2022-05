"Super Team, super Trainer, super Fans": Baumgart bekommt Kilian

Der 1. FC Köln hat Luca Kilian (22) vom 1. FSV Mainz 05 wie erwartet fest verpflichtet. Der Innenverteidiger unterschrieb bis 2025.

Frohe Botschaft (nicht nur) für Steffen Baumgart: sein Wunschspieler Luca Kilian (22) bleibt dem 1. FC Köln erhalten, der Innenverteidiger wechselt für geschätzte rund zwei Millionen Euro Ablöse fest vom FSV Mainz 05 nach Köln, nachdem er bereits vor der gerade abgelaufenen Saison ausgeliehen war. Nun die Einigung zwischen den beiden Klubs, der die Unterschrift des Spielers unter einen Vertrag bis 2025 folgte.

Kilian - aus dem westfälischen Witten stammend und bei Borussia Dortmund ausgebildet - spielte bereits beim SC Paderborn unter Steffen Baumgart, der ihn dort zum Bundesligaspieler formte. In Köln eroberte der Blondschopf auf Anhieb einen Stammplatz in der Innenverteidigung, blieb nicht fehlerfrei, seine Entwicklung allerdings macht Hoffnung auf mehr. "Er ist noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung", formulierte FC-Geschäftsführer Christian Keller nach dem Vollzug, "wir freuen uns deshalb sehr, dass er seine nächsten Schritte auch zukünftig unbedingt beim FC gehen will."

Daraus hatte der Spieler nie einen Hehl gemacht: "Für mich war klar", so Kilian, "dass ich gerne in Köln bleiben möchte. Beim FC habe ich alles, was ich brauche." Der Abwehrspieler kam in der vergangenen Spielzeit auf 31 Einsätze (kicker-Note 3,57) und erzielte einen Treffer - ausgerechnet gegen Mainz, zum späten 3:2 nach 0:2-Rückstand. Sein emotionaler Jubel damals ließ stark darauf schließen, dass das Kapitel Mainz und Bo Svensson für ihn abgeschlossen war. Svensson hatte Kilian unprofessionelles Verhalten vorgeworfen und ihn ins Regionalliga-Team abgeschoben.