Super League: Welche Folgen hat der Schlussantrag?

Teil I des Showdowns in Sachen Super League steht bevor: An diesem Donnerstag wird der Generalanwalt des Europäische Gerichtshofs (EuGH) seinen Schlussantrag in dem Verfahren stellen. Fragen und Antworten dazu.

Warum setzt sich der EuGH überhaupt mit der Sache auseinander?

Im April 2021 ging ein Dutzend großer Klubs mit dem Plan der Gründung einer Super League an die Öffentlichkeit. Unter Androhungen von UEFA und FIFA, die Abtrünnigen aus den etablierten Wettbewerben auszuschließen, sowie unter heftigen Protesten der Fans brach die Super League zunächst in sich zusammen.

Lediglich Real Madrid um Präsident Florentino Perez, der FC Barcelona und Juventus Turin hielten an der Idee fest und wehrten sich juristisch mit einem (erfolgreichen) Antrag auf einstweilige Verfügung vor einem Madrider Handelsgericht. Dort klagte das Trio auch wegen Missbrauchs der Monopolstellung durch FIFA und UEFA. Ihrem Antrag, den Sachverhalt an den EuGH in Luxemburg heranzutragen, gab das Madrider Gericht statt.

Worum konkret geht es in dem Rechtsstreit und welche Folgen hat der Schlussantrag?

Um die Frage, ob FIFA und UEFA mit ihrer Monopolstellung gegen EU-Wettbewerbsrecht verstoßen. In der Regel folgen die Richter der Großen Kammer des EuGH in 80 bis 90 Prozent der Fälle den Schlussanträgen des Generalanwalts, hier des Griechen Athanasios Rantos. Ein Urteil wird bis März 2023 erwartet.

Welche Argumente führt die Super League ins Feld?

Bereits im Januar 2021, also drei Monate vor dem ursprünglichen Ausbruchsversuch, hätten UEFA und FIFA mit dem Ausschluss von Spielern und Vereinen aus ihren Wettbewerben gedroht für den Fall der Gründung einer Super League. Dies bewerten Real und Co. als Indiz dafür, dass die Verbände kein Interesse an einer objektiven Prüfung von Reformvorschlägen haben. Zudem stecke die UEFA als Regulierer, Veranstalter und Vermarkter von Champions League, Europa League und Conference League in einem Interessenkonflikt, weil sie ein Interesse am Schutz ihrer Wettbewerbe habe.

Was spricht für die Verbände?

Die mögliche Schutzwürdigkeit des europäischen Sportmodells, also einer einheitlich-solidarischen Pyramide, die den lokalen A-Klassisten und den globalen Player in der Champions League (zumindest theoretisch) verbindet. Im Oktober 2022 erneuerten UEFA und Europäische Kommission ihre Kooperationsvereinbarung bis 2025, die auch das europäische Sportmodell stärken soll. Allerdings zeigten sich FIFA und UEFA argumentativ nicht wirklich auf einer Linie, beide Verbände befinden sich selbst im Clinch miteinander.

Wer konkret ist derzeit für die Ausgestaltung der aktuellen UEFA-Klubwettbewerbe, etwa auch die Reform der Königsklasse zur Saison 2024, zuständig?

Das Club Competitions Committee (CCC) der UEFA hat das finale Vorschlagsrecht, ehe die Exekutive eine Idee annimmt oder eben verwirft. Speziell von kleineren Klubs und Ligen wurde immer wieder Kritik an der Zusammensetzung des CCC laut, weil dort Vertreter der Großklubvereinigung ECA dominieren. UEFA und ECA mit dem mächtigen Katarer Nasser Al-Khelaifi an der Spitze, zugleich Boss von Paris Saint-Germain, hatten in Folge des Ausbruchsversuchs die Vermarktung der Medienrechte ab 2024 gemeinsam ausgeschrieben in einem Joint Venture.

Wie stellt sich die Super League aktuell auf?

UEFA-Boss Aleksander Ceferin wagte zwischenzeitlich die These, dass die Super League tot sei. Allerdings sorgte die Berufung des deutschen Medienmanagers Bernd Reichart an die Spitze der Firma A22-Sports, die die Super-League-Pläne in die Tat umsetzen will, im Herbst für frischen Wind. Bei einem Treffen in Nyon mit Reichart demonstrierte die UEFA ihre Macht. A22 führt eigenen Angaben zufolge aktuell ergebnisoffene Gespräche mit Klubs und Ligen zu einem möglichen Format.