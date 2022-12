Super League ist besonders bei jungen Fans beliebt

Das Konzept der Super League ist umstritten und löst bei Fangruppierungen europaweit Protest aus. Nun zeigt eine Studie: Bei Fans unter 25 Jahren gibt es eine deutliche Mehrheit für einen neuen Wettbewerb.

10.090 Fußball-Interessierte hat die Sportbusiness-Datenbank "ONE8Y DB" online Anfang Dezember befragt. Das Ergebnis: Bei den Unter-25-Jährigen ist die Super League deutlich beliebter als bei den älteren Befragten. 59 Prozent der jüngeren Zielgruppe befürworten so einen neuen Wettbewerb unter Europas Top-Klubs, insgesamt sind es nur 42 Prozent. Teilgenommen haben jeweils rund 2000 Menschen aus Deutschland, England, Italien, Frankreich und Spanien.

Immer wieder hatte es heftige Proteste von Fangruppierungen gegen eine Super League gegeben, die Verbände hatten dem Vorhaben zuletzt aber einen Riegel vorgeschoben. Am Donnerstag hält der Generalanwalt im Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof sein Schlussplädoyer. Geklagt hatten Real Madrid, der FC Barcelona und Juventus Turin gegen die Monopolstellung der FIFA, die die Super League untersagt und Strafen angedroht hatte. Ein Urteil wird erst im Frühjahr erwartet.

Spanien als Super-League-Hochburg

In Deutschland sprachen sich sogar 62 Prozent der Unter-25-Jährigen für die Super League aus, bei den älteren waren es lediglich 35 Prozent. Besonders stark ist der Zuspruch zu diesem Modell in Spanien (67 Prozent bei den jüngeren, 59 Prozent bei den älteren), ausgesprochen niedrig dagegen in England (54 Prozent/25 Prozent).

Die Umfrage wurde repräsentativ durchgeführt, nach Regionen, Alter und Geschlecht.