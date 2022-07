Super League: EuGH-Urteil erst für Anfang 2023 erwartet

Darf eine europäische Super League im Fußball gegründet werden? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit Montag auch der Europäische Gerichtshof. Ein Urteil wird in dieser brisanten Angelegenheit aber erst Anfang 2023 erwartet.

Real Madrid, Juventus Turin und der FC Barcelona halten an ihrem Vorhaben, eine Super League zu gründen, fest und hatten bei einem Gericht in Madrid Klage gegen die UEFA und die FIFA eingereicht. Derzeit beschäftigt sich der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit der Angelegenheit. Die mündliche Verhandlung im Rechtsstreit in Luxemburg ist abgeschlossen worden, wie der EuGH Dienstagnachmittag mitteilte.

Wie geht es weiter? Im nächsten Schritt wird ein Gutachten eines EuGH-Generalanwalts erfolgen, das am 15. Dezember vorgelegt werden soll. Ein Urteil wird es wohl aber erst Wochen bis Monate später geben.

Geklagt hatte die "European Superleague Company" bei einem Gericht in Madrid, das wiederum den EuGH anrief. Im April 2021 hatten zwölf europäische Topklubs die Gründung einer europaweiten Liga als Konkurrenzwettbewerb zur Champions League der UEFA verkündet. Nach Protesten zogen sich bis auf Real, Barça und Juve alle Vereine von dem Vorhaben zurück.

Zuletzt hatte Sportministerin Nancy Faeser im kicker klar Position gegen einen neuen Wettbewerb bezogen: "Wer den Fußball liebt, ist gegen eine Super League."