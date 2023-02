Super League: Ein Umbruch, der noch unkonkret bleibt

Die Super League macht mächtig Betrieb, so viel lässt sich sagen. Bernd Reichart, der CEO ihrer Beratungsagentur A22-Sports, präsentiert in diversen europäischen Medien einen 10-Punkte-Katalog, um den Klubs die Furcht vor einer Eliteliga zu nehmen. Fragen speziell zur Qualifikation bleiben offen.

Zwar heißt Punkt 1 des Papiers: "Sportliche Leistung als Grundlage des Wettbewerbs" und Reichart spezifiziert: "Eine europäische Fußballliga sollte ein offener Wettbewerb mit 60 bis 80 Mannschaften in mehreren Spielklassen sein, in dem die Einnahmen über die gesamte Pyramide verteilt werden. Die Teilnahme erfolgt auf Grundlage der im Laufe der Saison erbrachten sportlichen Leistung. Es gibt keine dauerhaften Mitglieder." Nur stellt sich die Frage, wie hier ein offenes Auf- und Abstiegssystem etabliert werden soll? Als Option blieben Auf- und Abstieg über oben benanntes, mehrstufiges Super-League-System, die nationalen Ligen, die man bei A22-Sports als "Fundament des Fußballs" beschreibt und entsprechend nicht antasten, sondern vielmehr "wieder spannend" machen möchte, oder eine Kombination aus beidem. Konkret scheint es hier (noch) keine Lösung zu geben.

Frage, wie die Super League mehr Geld verdienen möchte, bleibt offen

Zudem stellt sich die Frage, wie über ein nicht-geschlossenes System sichergestellt werden soll, wie die Super League mehr Geld verdienen möchte als die bestehenden Modelle der UEFA-Klubwettbewerbe. Schließlich sind Verbesserungen in der Geldverteilung zentrale Argumente der Lobbyisten. So will Reichart den "Frauenfußball besser finanzieren" und verspricht einen "deutlichen Anstieg der Solidaritätszahlungen". Laut dem 10-Punkte-Plan des Medienmanagers sollen "mindestens 400 Millionen Euro pro Jahr für diese Solidaritätszahlungen, für nicht-teilnehmende Klubs sowie für soziale Zwecke bereitgestellt werden - mehr als das Doppelte als derzeit". Zugleich soll der Zugang für "normale" Fans bleiben ("Fußball ist Volkssport. Der Dialog mit Fans und unabhängigen Fangruppen ist daher unerlässlich, um Ideen zur Verbesserung des Fußballerlebnisses zu sammeln."). Offenbar geht man von weitaus höheren, potenziellen Vermarktungseinnahmen aus.

Zuletzt tourte Reichart durch Europa, nach eigenen Angaben haben die Super-League-Macher mit etwa 50 Vereinen und weiteren Interessenvertretern aus dem Fußball gesprochen. Die Erkenntnisse aus diesen Meetings sind nicht neu, aber sie bilden diverse, heftige Problempunkte des europäischen Fußballs ab. Etwa die finanzielle Überlegenheit der Premier League, die beispielsweise ihren Profis im Schnitt 4,2 Millionen Euro an Jahresgehalt bieten kann. Einer Summe, der La Liga (2,1 Mio. Euro), Bundesliga, Serie A (beide 1,8 Mio. Euro) und Ligue 1 (1,3 Mio. Euro) deutlich hinterherhinken. Zudem verspricht Reichart eine schärfere Kontrolle von Finanzregeln bis hin zu einem Zwangsabstieg. Angesichts des doch recht fragwürdigen Umgangs der UEFA mit staatsfinanzierten Wettbewerbern wie Manchester City oder Paris Saint-Germain ein absolut valider Punkt.

"Die überwiegende Mehrheit teilt die Einschätzung, dass das Fundament des europäischen Fußballs wegzubrechen droht und es Zeit für einen Umbruch ist", heißt es in einer entsprechenden Mitteilung von A22-Sports. Damit haben Reichart und Kollegen gar nicht Unrecht. Doch noch bleibt die potenzielle Ausgestaltung dessen aber wenig konkret.