Super-Joker Bastoni wird für Empoli zum Last-Minute-Helden

Serie A - Highlights by DAZN 24.02.2024

5:19Erst in der 80. Minute wurde Simone Bastoni im Abstiegsduell zwischen Sassuolo und Empoli eingewechselt. Sein Kopfball in der Nachspielzeit sorgte dann für großen Jubel im Lager der Gäste, die damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machten.