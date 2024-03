"Super glücklich": Bauhaus feiert ersten deutschen WorldTour-Sieg in 2024

Phil Bauhaus sichert sich bei der Fernfahrt Tirreno-Adriatico in Italien den Tagessieg. Für die deutschen Fahrer ist es der erste Sieg in diesem Jahr bei einem World-Tour-Rennen.

Phil Bauhaus hat bei der 59. Auflage der Fernfahrt Tirreno-Adriatico die dritte Etappe gewonnen und als erster deutscher Fahrer in diesem Jahr den Sieg bei einem World-Tour-Rennen geholt. Der 29 Jahre alte Sprinter setzte sich am Mittwoch auf dem 225 Kilometer langen Teilstück in der Mitte Italiens in Gualdo Tadino vor dem Italiener Jonathan Milan und dem Franzosen Kevin Vauquelin knapp durch.

"Im letzten Kilometer war ich in einer perfekten Position, dann hatte ich glücklicherweise die Beine, um einen guten Sprint zu machen", sagte der gebürtige Bocholter. "Ich bin super glücklich über meinen ersten Sieg in diesem Jahr."

Bereits 2022 hatte Bauhaus eine Etappe bei der Fernfahrt gewonnen. Im Schlusssprint kam es zu mehreren Stürzen. Betroffen war auch der Belgier Jasper Philipsen, der am Dienstag den Tagessieg geholt hatte. Bauhaus' Mannschaftskollege Nikias Arndt wurde nach der hügeligen Etappe Zehnter, mit Marius Mayrhofer auf Rang acht fuhr ein weiterer deutscher Profi in die Top Ten. Das spanische Top-Talent Juan Ayuso bleibt Gesamtführender.

Bei der vierten Etappe am Donnerstag erwartet die Radprofis auf der 207 Kilometer langen Etappe nach dem Start in Arrone die Auffahrt zum Grasplateau Valico di Castelluccio auf 1521 Höhenmetern. Die Fernfahrt endet am kommenden Sonntag traditionell in San Benedetto del Tronto.

3. Etappe Volterra - Gualdo Tadino (225 km)

1. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious 5:25:51 Std.; 2. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek + 0 Sek.; 3. Kevin Vauquelin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels; 4. Alberto Bettiol (Italien) - EF Education-EasyPost; 5. Andrea Vendrame (Italien) - AG2R La Mondiale; 6. Simone Velasco (Italien) - Astana Qazaqstan Team; 7. Damiano Caruso (Italien) - Bahrain Victorious; 8. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team; 9. Kevin Vermaerke (USA) - Team DSM - firmenich; 10. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious ... 19. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe; 20. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team; 27. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team; 133. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 4:41 Min.; 141. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 7:14; 155. Jannik Steimle (Weilheim) - Q36.5 Pro Cycling Team + 8:38; 158. Alexander Krieger (Stuttgart) - Tudor Pro Cycling Team; 159. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost; 167. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 10:29

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 3. Etappe

1. Juan Ayuso Pesquera (Spanien) - UAE Team Emirates 10:09:22 Std.; 2. Jonathan Milan (Italien) - Lidl-Trek + 6 Sek.; 3. Kevin Vauquelin (Frankreich) - Arkéa - B&B Hotels + 14; 4. Antonio Tiberi (Italien) - Bahrain Victorious + 17; 5. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Team Visma + 22; 6. Romain Gregoire (Frankreich) - Groupama-FDJ; 7. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe + 24; 8. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost + 26; 9. Max Poole (Großbritannien) - Team DSM - firmenich; 10. Lennard Kämna (Fischerhude) - Bora-hansgrohe ... 18. Nikias Arndt (Köln) - Bahrain Victorious + 30; 22. Marius Mayrhofer (Herschberg) - Tudor Pro Cycling Team + 33; 37. Florian Stork (Bünde) - Tudor Pro Cycling Team + 42; 38. Marco Brenner (Ansbach) - Tudor Pro Cycling Team + 43; 65. Phil Bauhaus (Bocholt) - Bahrain Victorious + 1:07 Min.; 132. Simon Geschke (Freiburg im Breisgau) - Cofidis + 6:20; 138. John Degenkolb (Oberursel) - Team DSM - firmenich + 8:00; 146. Jannik Steimle (Weilheim) - Q36.5 Pro Cycling Team + 9:09; 151. Alexander Krieger (Stuttgart) - Tudor Pro Cycling Team + 10:01; 152. Georg Steinhauser (Scheidegg) - EF Education-EasyPost + 10:20; 160. Maximilian Walscheid (Heidelberg) - Team Jayco AlUla + 11:03