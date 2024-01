Super G: Sieg für Gut-Behrami - Weidles "Schritt in die richtige Richtung"

Lara Gut-Behrami sicherte sich am Sonntag in Cortina d'Ampezzo den Sieg im Super G. Wieder wurde das Rennen, in dem Kira Weidle als Zehnte ordentlich performte, von zahlreichen Stürzen überschattet.

Lara Gut-Behrami hat mit ihrem Sieg die Führung in der Gesamtwertung des Super G übernommen sowie im Gesamtklassement auch Punkte gut gemacht auf die gestürzte und aktuell pausierende Mikaela Shiffrin. Platz zwei in Cortina d'Ampezzo belegte Stephanie Venier (Österreich) vor der Überraschungsdritten Romane Miradoli aus Frankreich.

Weidle in den Top Ten

Kira Weidle hatte in Cortina d'Ampezzo Startnummer 4 gezogen. Zwar setzte sie sich zunächst an die Spitze, ihre Bestzeit sollte aber schnell überholt sein. Die Stuttgarterin wurde alsbald mit gehörigem Rückstand (+1,33) von Gut-Behrami einkassiert und im weiteren Verlauf weiter durchgereicht. Platz zehn am Ende darf nach den vielen Enttäuschungen dennoch als gutes Ergebnis eingestuft werden. Nach mehreren "Tiefschlägen" sei das ein "Schritt in die richtige Richtung" gewesen, kommentierte Weidle ihre Vorstellung im ZDF.

Venier verpasst die Bestzeit knapp

Die Schweizerin machte vor allem im Mittelteil der Strecke viel Zeit gut, an ihrer Bestzeit bissen sich in der Folge auch die starken Italienerinnen allesamt die Zähne aus. Zittern musste die 32-Jährige dann, als Venier die Piste hinunterraste und sich in den Zwischenzeiten ein enges Rennen abzeichnete - nur 21 Hundertstel fehlten der Österreicherin am Ende auf die Führende. Gut-Behrami atmete dann auch durch, nachdem die Siegerin des letzten Jahres und Gewinnerin der Abfahrt am Samstag, Ragnhild Mowinckel, vorerst als Dritte durchs Ziel fuhr. Für die Norwegerin stand letztlich Platz vier zu Buche, denn danach schob sich überraschend Miradoli (+0,41) vorbei - für die Französin bedeutete Platz drei ihr erstes Podest.

Hubschrauber-Einsatz bei Grenier

Leider wurde auch der dritte Renntag in Cortina wie schon bei den Abfahrten am Freitag und Samstag von zahlreichen Stürzen überschattet. Am heftigsten erwischte es Valerie Grenier, die Kanadierin musste mit dem Rettungshubschrauber abtransportiert werden.

