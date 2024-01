Super G: Allegre und Bosca überraschen - Odermatts Serie reißt

Am Wochenende starten die alpinen Männer beim Heim-Weltcup doppelt in Garmisch-Partenkirchen. Auf der Kandahar stand am Samstag das erste von zwei Super-G-Rennen auf dem Programm. Nils Allegre gewann überraschend vor Guglielmo Bosco.

Überraschungssieger auf der Kandahar: Nils Allegre. IMAGO/GEPA pictures