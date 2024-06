Super Cup: Teilnehmer und Anwurfzeiten stehen fest

Mit dem Abschluss der Saison 2023/24 stehen auch die Teilnehmer des Handball Super Cup fest. Bei den Männern gibt es eine Neuauflage eines Pokal-Halbfinals der abgelaufenen Saison.

Beim Super Cup der Männer trifft der Meister SC Magdeburg auf den Vize, die Füchse Berlin. Bei den Frauen stehen die deutschen Meisterinnen der SG BBM Bietigheim unter ihrem neuen Namen HB Ludwigsburg den Pokalsiegerinnen der TuS Metzingen gegenüber.

Das Novum beim Handball Super Cup in Düsseldorf: Dieser kommt erstmals in der Handballhistorie als Doppel-Event daher - denn gemeinsam mit der Handball-Bundesliga der Männer (HBL) wird auch die Handball Bundesliga Frauen (HBF) am 31. August 2024 die Saison mit dem Super Cup eröffnen. Es wurden bereits über 4.000 Karten verkauft, teilten HBL und HBF mit.

Beim Super Cup der Frauen können sich die Fans auf die Neuauflage des diesjährigen Pokalfinals sowie auf zahlreiche Nationalspielerinnen freuen, die nur wenige Wochen nach den Olympischen Sommerspielen von Paris 2024 in die Sportstadt Düsseldorf kommen. Der alte und neue Deutsche Meister SG BBM Bietigheim trifft im ersten Spiel als HB Ludwigsburg am familienfreundlichen Samstag ab 15.30 Uhr auf die Pokalsiegerinnen der TuS Metzingen.

Bei den Männern kommt es im Anschluss ab 18.30 Uhr zum Aufeinandertreffen zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin. Da der SCM in der abgeschlossenen Saison 2023/24 sowohl den Triumph im DHB-Pokal als auch die Deutsche Meisterschaft feiern konnte, ist gemäß HBL-Regelwerk der Vizemeister Berlin für den Super Cup qualifiziert. Im DHB-Pokal 2023/24 gab es diese Begegnung im Halbfinale: Da hatte Magdeburg wenig Probleme (30:25). Auch bei dieser Partie können sich die Zuschauenden auf zahlreiche nationale und internationale Topstars freuen.

Der Super Cup 2024/25

14.00 Uhr Hallenöffnung PSD Bank Dome Düsseldorf

15.30 Uhr HB Ludwigsburg vs. TuS Metzingen

18.30 Uhr SC Magdeburg vs. Füchse Berlin

Die große Saisoneröffnung des Handballs ist komplett bei HBL- und HBF-Medienpartner Dyn im Livestream zu sehen. An diesem Abend ehrt die HBL zudem die Nachwuchsspieler der Saison 2023/24 aus beiden Bundesligen, den Nachwuchstrainer der Saison sowie das Schiedsrichter-Gespann der Saison 2024. Auch die HBF kürt ihre besten Spielerinnen der abgelaufenen Spielzeit.