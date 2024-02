Super Bowl LVIII: EA SPORTS orakelt richtig und beendet Negativlauf

Einen Super-Bowl-Krimi hatte EA SPORTS in Madden NFL 24 prophezeit, einen Super-Bowl-Krimi haben Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers geliefert. Doch nicht nur mit der Dramatik lag der Entwickler richtig.

0:10-Rückstand, Comeback, Overtime-Sieg: Der Super Bowl LVIII hatte in der Nacht von Sonntag auf Montag einiges zu bieten. Während die Kansas City Chiefs ihren Titel durch das 25:22 nach Verlängerung erfolgreich verteidigten, schrieben die San Francisco 49ers das nächste Kapitel einer traurigen Serie. Die Niners verloren mit der Niederlage gegen die Chiefs ihren dritten Super Bowl in Serie. Bereits 2013 und 2020 waren die Mannen aus Kalifornien ins Endspiel vorgedrungen, aber hatten den Titel verpasst.

EA SPORTS tut es 2020 gleich

Jubel gab es derweil bei EA SPORTS - zumindest in den Teilen der Belegschaft, die es nicht mit den 49ers halten. Denn durch den knappen Erfolg Kansas Citys hat sich die Prediction des Super Bowls, die der Entwickler seit 2004 jährlich vornimmt, 2024 wieder einmal bestätigt. Während San Francisco die dritte Super-Bowl-Enttäuschung in Serie schlucken muss, konnte EA SPORTS eine identische Serie somit beenden. Kurios: Ausgerechnet 2020, als ebenfalls die Chiefs die Niners schlugen, hatte das Madden-Orakel zuvor zuletzt richtig gelegen.

Über die inzwischen 21 Vorhersagen hinweg ergibt sich für EA SPORTS nun eine Trefferquote von gut 57 Prozent. Zwölfmal lag die Simulation im Voraus korrekt, wobei sich allerdings ein deutliches Gefälle zwischen den ersten und den jüngsten Anläufen auftut. In den letzten elf Versuchen - 2024 eingerechnet - traten lediglich drei Vorhersagen ein.

2014 wird zum Höhepunkt

Deutlich besser lief es in den ersten zehn Jahren, in denen gleich neun (!) Predictions ins Schwarze trafen. Absolutes Highlight war die letzte Episode dieses unglaublichen Runs. 2014 lag das Madden-Orakel beim Super Bowl XLIX sogar im Ergebnis richtig. Bereits in der Simulation war die Partie der New England Patriots und Seattle Seahawks mit einem 28:24 zugunsten der Pats ausgegangen.

Noch beeindruckender als EA SPORTS' Vorhersagen im Football sind derweil die fast hellseherisch anmutenden Predicitions in Sachen Fußball. Hier schrieb der EAFC-Entwickler Ende 2022 in FIFA 23 das vierte Kapitel einer makellosen Serie: Nachdem bereits die Weltmeister von 2010 (Spanien), 2014 (Deutschland) und 2018 (Frankreich) korrekt vorhergesagt worden waren, prophezeite EA SPORTS auch den Triumph von Argentinien in Katar.