"Super Bowl des Ski": Wie Business und Wintersport an der Streif verschmelzen

Das Hahnenkamm-Rennen gilt als das spektakulärste Ski-Rennen überhaupt. Und zwar auch hinter den Kulissen, wo sich prominente Gäste von Arnold Schwarzenegger bis Bernie Ecclestone die Klinke geben. Ein "Streifzug" durch das Business rund um das Kitzbüheler Wintersport-Event.

Hausbergkante, Mausefalle, Karussell: Die Begriffe einzelner Streckenabschnitte des Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel, kurz: HKR, dürften den meisten Sportbegeisterten geläufig sein. Die Sportler gehen auf der Streif regelmäßig an ihre Grenzen. Die steilste Stelle des Rennens erreicht ein Gefälle von 85 Prozent, während in anderen Streckenabschnitten Sprünge von bis zu 80 Metern möglich sind und in der Zielkompression Höchstgeschwindigkeiten von über 135 km/h gefahren werden.

Die anspruchsvolle wie spektakuläre Streif bietet Nervenkitzel für Athleten und die bis zu 50.000 Fans an der Rennstrecke gleichermaßen. Doch das HKR ist nicht nur aus sportlicher Sicht eines der Highlights des Wintersportkalenders, sondern auch aus Vermarktungsperspektive.

Budget von 9,5 Millionen Euro

Allein in Sachen Qualität der werbenden Marken macht dem Ski-Spektakel in Kitzbühel im Profisport kaum jemand etwas vor. Zu den acht größten Sponsoren des Events zählen globale Marken wie Audi, Boss, Mastercard und Red Bull. Das weitere Partnerportfolio ist von Generali über Longines bis UBS ebenfalls prominent besetzt. Das gesamte Budget des Kitzbüheler Ski Club (K.S.C.) als Veranstalter beläuft sich beim diesjährigen Rennen nach Informationen des kicker auf rund 9,5 Millionen Euro. Auf der Einnahmenseite ist das Sponsoring dabei mit 35 bis 40 Prozent gemeinsam mit TV-Geldern der größte Posten, das Ticketing macht rund 20-25 Prozent aus.

Die Sponsoringvermarktung übernimmt der K.S.C. allerdings nicht in Eigenregie. Die exklusiven Rechte hierfür hat der Veranstalter an die WWP-Group vergeben. Die Sportmarketingagentur mit Sitzen in Deutschland, Österreich und Liechtenstein um ihren Mitgründer, dem erfolgreichen Ex-Skirennläufer Harti Weirather, entwickelt das Hahnenkamm-Rennen seit Jahren kontinuierlich auf und abseits der Skipiste weiter.

Das betrifft unter anderem Innovationen im Bereich der Werbemittel. So war das HKR beispielsweise das erste Ski-Rennen des Weltcups, bei dem LED-Werbebanden eingesetzt wurden. 2021 folgte die vollflächige Inszenierung des Starthauses mit LED-Technologie. Und in diesem Jahr hat WWP gemeinsam mit dem Kitzbüheler Ski Club, dem Österreichischen Rundfunk (ORF) und dem Österreichischen Skiverband (ÖSV) eine Lösung für virtuelle Werbeflächen in Form von Schnee-Branding erarbeitet, die über das Weltsignal erstmals im Wintersport bei einem Live-Event ausgespielt wird.

VIP-Ticket für 8.100 Euro

Ein besonderer Fokus in der Vermarktung liegt auf den Hospitality-Bereichen. So ist der sogenannte "Kitz Race Club" fast schon genauso legendär wie das Rennen selbst. Dabei handelt es sich um eine temporär errichtete 4000 Quadratmeter große Pop-up-Location für VIP-Gäste in unmittelbarer Nähe zur Skipiste. Ab knapp drei Wochen vor dem Rennwochenende karren etwa 120 Sattelschlepper die rund 40.000 notwendigen Einzelteile Richtung Rennstrecke, um dort den Kitz Race Club zu errichten. In Summe werden dabei 60 bis 80 Kilometer Kabel sowie 1500 Tonnen Stahlgerüst und Zeltmaterial verbaut.

Der Kitz Race Club bietet rund 1250 bis 1350 Menschen Platz. Wer an den drei Renntagen dabei sein will, muss tief in die Tasche greifen. 5900 Euro kostet der Eintritt, inklusive Zugang zur Party am Samstagabend sogar 8100 Euro. Zum Vergleich: Die Preise für Drei-Tages-Pässe für den sogenannten "Paddock Club", der höchsten VIP-Kategorie bei Formel-1-Rennen, starten - ohne abendliche Party - in der Regel bei rund 6000 Euro. An exklusiven Standorten wie dem Großen Preis von Monaco liegt der Preis sogar noch deutlich darüber. Die VIP-Pakete beim diesjährigen Finale der UEFA Champions League in London kosten je nach Kategorie umgerechnet zwischen rund 4500 Euro und knapp 7000 Euro - für einen einzigen Abend wohlgemerkt.

Für den zwar stolzen Preis geht es im Kitz Race Club im Gegenzug jedoch höchstexklusiv zu - roter Teppich inklusive. Rund 70 Köche kümmern sich um das leibliche Wohl der Gäste des Kitz Race Club, während insgesamt 220 Servicekräfte rund 50.000 Teller und Schalen sowie 25.000 Gläser jonglieren. Hochgerechnet würde das fast an die Dimensionen beim Tennis-Grand-Slam in Wimbledon heranreichen. Dort nämlich werden laut Generation Logistics in den zwei Wochen des Turniers rund 317.000 Gläser des britischen Kult-Aperitifs Pimm's geleert und 200.000 Schälchen Erdbeeren verzehrt.

Streif soll zur Business-Plattform werden

Eine derart hochwertige VIP-Hospitality wiederum schindet offenbar auch Eindruck bei Stars und Sternchen. So ist beispielsweise der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone Dauergast an der Streif, und in diesem Jahr gibt sich der gebürtige Österreicher Arnold Schwarzenegger die Ehre.

Der exklusive Rahmen lockt zudem seit Jahren auch hochrangige Wirtschaftsentscheider zum Hahnenkamm-Rennen. Dem Vernehmen nach waren bereits über 500 CEOs unterschiedlichster Unternehmen zu Gast im Kitz Race Club, darunter auch jede Menge Vorstände von Dax-Konzernen.

Künftig wollen wir das Event noch stärker als mehrtägige Business-Plattform mit Festival-Charakter denken. Philipp Radel, CEO, WWP-Group

WWP nutzt den Kitz Race Club entsprechend auch, um potenzielle Sponsoren von einem Engagement zu überzeugen. Die Sportmarketingagentur will die Streif dafür sukzessive zu einer Art "Mixed Zone für Meinungsführer aus renommierten Unternehmen ausbauen", wie es WWP-CEO Philipp Radel gegenüber dem kicker formuliert. Er sagt: "Das Rennwochenende hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten bereits zum B2B-Hub für Sport, Wirtschaft und Showbusiness entwickelt. Wir haben hier gewissermaßen einen 'Super Bowl des Ski' geschaffen. Künftig wollen wir das Event noch stärker als mehrtägige Business-Plattform mit Festival-Charakter denken."

"Das heißt aber nicht, dass wir den Sport aus den Augen verlieren", ist Mirjam Hummel-Ortner wichtig zu betonen. Laut der Co-Chefin der WWP-Group sei eine "professionelle und erfolgreiche Sportveranstaltung die einzige glaubwürdige Grundlage für alle Vermarktungsaktivitäten, dessen sind wir uns sehr bewusst."

Party in der Tiefgarage

Ein erster Schritt in Richtung der von Radel angesprochenen Festival-Denke ist der 2023 ins Leben gerufene "Beyond Kitz Club", der sich vor allem an junge Leute richtet und bereits am Donnerstag des Rennwochenendes öffnet. Der Beyond Kitz Club ist als Pop-up-Areal in einer Tiefgarage angelegt und versteht sich als "Zukunftsprojekt im alpinen Skisport". Tagsüber finden dort verschiedene Aktivierungen statt, 2023 konnten Besucher beispielsweise über Virtual-Reality-Brillen und einen Skisimulator virtuell die Streif bezwingen. Abends wird der Bereich dann zur Partylocation umfunktioniert. Hier sind die Preise dann im Vergleich zu denen des Kitz Race Club ein absolutes Schnäppchen, ein Ticket kostet nämlich nur 36 Euro.