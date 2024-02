Super Bowl: Das sportliche Marketing-Spektakel der Superlative

Der Super Bowl ist weit mehr als nur ein reines Sportevent, er ist längst zum Hotspot für zahlungskräftige Marken geworden. Der Hype nimmt zum Teil skurrile Züge an.

Sieben Millionen US-Dollar - das ist die derzeit wohl meistgenannte Zahl rund um den Super Bowl. Denn so viel kostet ein 30-sekündiger Werbespot im Rahmen der TV-Übertragung des anstehenden NFL-Showdowns zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers im Allegiant Stadium zu Las Vegas. Vor zehn Jahren lag der Preis noch bei vier Millionen US-Dollar (siehe Tabelle unten). In Summe winken dem Sender CBS allein bei der Super-Bowl-Übertragung Werbeeinnahmen von über 600 Millionen US-Dollar.

Für CBS sind das übrigens wichtige Refinanzierungseinnahmen, denn zusammen mit Amazon, ESPN/ABC, Fox und NBC hat der Sender rund 110 Milliarden US-Dollar in die Hand genommen, um sich die NFL-Rechte für den Zeitraum von 2023 bis 2033 zu sichern.

Kosten für einen 30-Sekunden-Spot beim Super Bowl

Jahr Summe in Mio. US-Dollar 2004 2,6 2014 4 2015 4,5 2016 5 2017 5 2018 5 2019 5,3 2020 5,6 2021 5,5 2022 6,5 2023 7 2024 7

Trotz der horrenden Summe von sieben Millionen US-Dollar reißen sich Marken nach wie vor um die TV-Werbespots beim Super Bowl. CBS meldete schon drei Monate vor der diesjährigen 58. Ausgabe "ausverkauft", obwohl zu dem Zeitpunkt noch lange nicht die teilnehmenden Franchises feststanden. Das verwundert nicht, denn: Für viele Marken ist der Super Bowl so etwas wie das letzte große Lagerfeuer in der Medienlandschaft, bei dem sie den kompletten demographischen Querschnitt der Gesellschaft auf einen Schlag erreichen können. Sei es auf einer der unzähligen Watch Partys oder allein auf dem Sofa. Beim Super Bowl 2023 schalteten allein über 115 Millionen US-Amerikaner ein.

Auf ein Bier mit Lionel Messi

Das bloße Dabeisein ist für die meisten Marken aber längst nicht alles. Es ist in den vergangenen Jahren ein wahrer Wettbewerb um den kreativsten Werbespot entstanden. In diesem Jahr setzen dabei einige Unternehmen auch auf bekannte Gesichter aus dem Fußball. So lässt beispielsweise die Biermarke Michelob Ultra in ihrem Spot den argentinischen Star Lionel Messi erst fußballerisch über den Strand tänzeln, um sich danach mit einem "kühlen Blonden" zu belohnen.

Die Marke des Brauerei-Giganten Anheuser-Busch greift für Messi als Markenbotschafter tief in die Tasche. Laut "New York Times" kassiert der Fußballprofi rund 14 Millionen US-Dollar für die Teilnahme in den Super-Bowl-Spot, der bei Youtube schon im Vorfeld des Events auf über sechs Millionen Aufrufe kommt.

Der Essens-Lieferdienst Uber Eats setzt in seinem Spot zum Super Bowl derweil auf David Beckham, dem Mitgründer des Messi-Klubs Inter Miami.

Taylor Swift überlagert alles

Weitere Marken werben in diesem Jahr aus einem ganz anderen Grund beim Super Bowl: Taylor Swift. Der Hype um die Pop-Ikone und ihre Liebesbeziehung zu Chiefs-Tight-End Travis Kelce kennt seit Wochen, gar Monaten keine Grenzen. Es vergeht kein Tag ohne mediale Berichterstattung zu "Tayvis". Zwischenzeitlich schien die Frage, ob es Taylor Swift nach ihrem Konzert am Samstagabend in Tokio pünktlich zum Super Bowl nach Las Vegas schaffen würde, dringlicher zu sein, als die nach dem Favoriten um den Sieg der berühmte Vince Lombardy Trophy. Zumindest wenn man die "Swifties" fragt, wie die vornehmlich weiblichen Fans der erfolgreichen Musikerin heißen.

Aus Reichweiten-Sicht ist die Hysterie um Taylor Swift mehr als nachvollziehbar: Seit Swifts erstem Besuch eines Heimspiels der Chiefs am 24. September 2023 gegen die Chicago Bears hat die frisch gebackene Grammy-Gewinnerin laut einer Erhebung der Apex Marketing Group der NFL über mediale Erwähnungen einen zusätzlichen Marketingwert von über 331 Millionen US-Dollar beschert. Allein bei Instagram zählt Swift 280 Millionen Follower und stellt damit auf der Social-Media-Plattform nicht nur Travis Kelce (5,9 Millionen), sondern auch die NFL in den Schatten (29,4 Millionen).

Gleich mehrere Kosmetikmarken scheinen nun ihren ganz eigenen Taylor-Swift-Effekt erzielen zu wollen. So hat sich beispielsweise in diesem Jahr erstmals überhaupt NYX Professional Makeup einen den begehrten TV-Spots beim Super Bowl gesichert. Derweil meldet sich auch die Pflegemarke Dove nach jahrelanger Pause wieder mit einem Werbespot zurück. Bereits zum zweiten Mal infolge dabei ist E.L.F. Cosmetics. Chief Marketing Officer Kory Marchisotto macht gegenüber der "New York Times" kein Geheimnis daraus, dass die Super-Bowl-Teilnahme der Kansas City Chiefs mit Swift-Partner Travis Kelce der ausschlaggebende Grund und "gut für das Geschäft" sei.

Werbung auf 170.000 Quadratmetern

Um in der gewaltigen Werbewelle um Taylor Swift und den Super Bowl nicht unterzugehen, setzen manche Marken in diesem Jahr wiederum auf eine ganz spezielle Form der Sichtbarkeit, die ihnen einzig und allein der Austragungsort ermöglicht. Die Rede ist von der futuristischen und erst 2023 eingeweihten Event-Location Las Vegas Sphere. Die Baut in Form einer Riesenkugel nämlich bietet in ihrem Innenteil nicht nur 18.000 Zuschauern Platz, sondern verfügt auch über eine 170.000 Quadratmeter große Projektionsfläche an der Außenseite, die mit Abermillionen von LED-Dioden besetzt ist.

Die spektakulär anmutende Werbefläche namens "Exosphere" sorgt nicht nur vor Ort in Las Vegas für Aufsehen, sondern erzielt über virale Social-Media-Effekte enorme Zusatzreichweiten. Marken wie Adidas, Budweiser, FedEx, Nike, Paramount und Verizon sind deshalb bereit, rund zwei Millionen US-Dollar für zwölf Stunden Sphere-Bildschirmzeit zu zahlen, die über eine Woche lang in kleinere Segmente aufgeteilt ausgespielt wird. In normalen Wochen außerhalb des Super Bowls liegt der Preis bei rund 450.000 US-Dollar.

Die NFL selbst nutzte die Werbefläche der "Exosphere" dagegen übrigens, um die Helme der beiden Super-Bowl-Kontrahenten Kansas City Chiefs und San Francisco 49ers in Szene zu setzen. Angenehmer Nebeneffekt und frohe Kunde für alle Football-Fans: Es dreht sich beim Super Bowl zwar sehr viel, aber eben doch noch nicht alles nur um Werbung.