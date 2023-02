Super Bowl 57: Kickoff, Halbzeitshow und TV-Übertragung

Die Play-offs in der National Football League führen Jahr für Jahr zum größten Ereignis des US-Sports: dem Super Bowl. Die inzwischen schon 57. Ausgabe, in römischen Ziffern LVII, steigt im US-Bundesstaat Arizona. Die Infos.

Wann wird der Super Bowl 2023 ausgetragen?

Der 57. Super Bowl findet seit letzter Saison am zweiten Sonntag statt wie zuvor am ersten Sonntag im Februar statt. Heißt: Das große Spiel steigt in der Nacht vom 12. auf den 13. Februar. Der Kickoff, also die Spieleröffnung, wird um 0.30 Uhr deutscher Zeit vollzogen.

Wer spielt im Super Bowl?

32 Teams sind wie jedes Jahr an den Start gegangen, um das beste Team aus der American Football Conference (AFC) und National Football Conference (NFC) zu ermitteln. Inzwischen steht fest: Die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs werden sich gegenüber stehen. Die Eagles gewannen bislang einmal (2019) den Super Bowl, die Chiefs zweimal (1970, 2020).

Wo findet der Super Bowl LVII statt?

Ausgetragen wird das Bombast-Event dieses Jahr im US-Bundesstaat Arizona - genauer gesagt in Glendale, der kleinen Nachbarstadt der Millionenstadt Phoenix. Das hier benutzte Stadion ist das im Jahr 2006 eröffnete State Farm Stadium, die auf über 70.000 Plätze erweiterbare Heimstätte der Arizona Cardinals. Das Team aus der NFC West wird hier allerdings nicht mitwirken, Quarterback Kyler Murray & Co. sind bereits in der Regular Season mit der negativen Bilanz von nur 4:13 Siegen ausgeschieden.

Und auch der Titelverteidiger, die ebenfalls in der NFC West ansässigen Los Angeles Rams (5:12), haben kein Wörtchen mitzusprechen.

Das State Farm Stadium ist übrigens kein unbekanntes Stadion in Sachen Super Bowl. Bereits die Endspiele am 3. Februar 2008 in der 42. Ausgabe (17:14 zwischen New York Giants und New England Patriots um Tom Brady) und am 1. Februar 2015 in der 49. Ausgabe (28:24 zwischen New England Patriots um Brady und Seattle Seahawks) haben hier stattgefunden.

Was ist in dieser Saison neu?

Der Overtime-Modus. Nachdem in den vergangenen Jahren viel um die in den Augen der Beteiligten unfaire Overtime-Regel diskutiert worden war, wurde in der Offseason nachgebessert - allerdings nur für die Play-offs. Herrscht nach 60 Minuten Gleichstand (gespielt wird wie gewohnt über vier Viertel mit jeweils 15 Minuten Laufzeit), geht es wie gehabt in die Verlängerung. Dort erhält nun aber jede Mannschaft mindestens einmal das "Ei". Sollten beide Teams aus ihrem Ballbesitzrecht einen Touchdown erzielen, entscheidet der nächste Score. Bislang konnte die Mannschaft, die zuerst den Ball erhielt, das Spiel mit einem direkten Touchdown sofort beenden, was dem Münzwurf zu Beginn der Overtime eine hohe Bedeutung verlieh.

Wer performt in der Halbzeit-Show?

Ein wichtiger Programmpunkt des Super Bowls ist stets auch unmittelbar vor Spielbeginn das Singen der amerikanischen Nationalhymne ("The Star-Spangled Banner"), das im vergangenen Jahr etwa von Country-Sängerin Mickey Guyton übernommen worden ist. Auch Stars wie Whitney Houston, Mariah Carey, Alicia Keys oder Pink ist diese Ehre schon zuteilgeworden. Dieses Mal darf sich der Country-Sänger Chris Stapleton (44) zeigen. Der Musiker Babyface (64) soll derweil das Lied "America the Beautiful" singen. Das bestätigte die NFL.

Warum die Massen ebenfalls einschalten: wegen der kreativen und teuren Werbespots ("Fox" als in den USA übertragender Sender ruft Berichten zufolge erstmals teils über sieben Millionen US-Dollar für einen 30-sekündigen Spot auf) und der immer größer ablaufenden Halftime-Show. In diesem Jahr tritt dabei die aus Barbados stammende R&B- und Pop-Sängerin Rihanna auf.

Wer die 34-Jährige dabei unterstützt, ist noch offen. Beim vergangenen Super Bowl in Los Angeles sind zum Beispiel gleich mehrere Rap- und Hip-Hop-Stars gemeinsam aufgetreten, darunter Snoop Dogg, Eminem und Dr. Dre.

Wer überträgt den Super Bowl live in TV und Stream?

Wie bereits aus den letzten Jahren gewohnt, zeigt "ran" auf dem TV-Sender "ProSieben" den Super Bowl live. Auch "ran.de" und die "ran-App" begleiten das Event. Der kostenpflichtige Dienst DAZN, verfügbar in Deutschland, Österreich und der Schweiz, stellt ebenfalls einen Livestream zur Verfügung.

Der "NFL GamePass" zeigt den Super Bowl im US-amerikanischen Originalkommentar - ist aber ebenfalls kostenpflichtig. Über diese Plattform lassen sich zudem alle Super Bowls der vergangenen Jahre sowie alle Spiele der laufenden Saison und nochmal abspielen.

Wer ist Super-Bowl-Rekordsieger?

Mit den Pittsburgh Steelers und den New England Patriots haben zwei Klubs bereits jeweils sechs Super Bowls gewonnen. NFL-Rekordmeister sind die Green Bay Packers. Das Team aus der NFC North hat 13 NFL-Titel geholt, neun davon allerdings vor der Super-Bowl-Ära.

Erfolgreichster Spieler ist die noch immer aktive Legende Tom Brady. Seit dem Jahr 2000 hat der inzwischen 45-jährige Quarterback sechsmal mit den New England Patriots und einmal mit seinem aktuellen Team, den Tampa Bay Buccaneers, den Super Bowl gewonnen.

Was bekommt der Sieger?

Die Vince Lombardi Trophy, die der Gewinner in die Höhe strecken darf und rückwirkend seit 1967 zu Ehren des legendären Packers-Trainers Vince Lombardi verliehen und benannt worden ist, soll 25.000 US-Dollar wert sein, was knapp 23.800 Euro entspricht. Der begehrte Pokal ist 3,5 Kilogramm schwer, 55 Zentimeter hoch und aus Sterlingsilber.

Das Objekt der Begierde: die Vince Lombardi Trophy. IMAGO/USA TODAY Network

150 goldene und mit Diamanten besetzte Super-Bowl-Ringe werden außerdem jährlich an das Siegerteam verteilt. Der rein materielle Wert beträgt circa 5000 US-Dollar pro Stück. Der ideelle Wert der Ringe und der Vince Lombardi Trophy kennt natürlich keine Grenzen.

Wie viele Menschen sehen den Super Bowl?

Allein in den USA sehen sich Jahr für Jahr über 100 Millionen Menschen den Super Bowl live an. In den Top 10 der TV-Übertragungen mit den meisten Zuschauern aller Zeiten finden sich in den Vereinigten Staaten neun Super-Bowl-Übertragungen - darunter der bisherige Hit mit über 114 Millionen, das Duell zwischen New England und Seattle vom 1. Februar 2015 (28:24 für die Patriots nach einer gefangenen Interception kurz vor Schluss).