Super Bowl 2024: Wer überträgt heute live im TV und Stream?

Beim 58. Super Bowl treffen die San Francisco 49ers auf die Kansas City Chiefs. Wer zeigt den Super Bowl 2024 live im TV & Stream?

In der Nacht vom Sonntag, den 11. Februar 2024, auf Montag, den 12. Februar, steigt der 58. Super Bowl im Allegiant Stadium im US-Bundesstaat Nevada - genauer gesagt in Paradise, einer kleinen Siedlung nahe der Millionenstadt Las Vegas. Dann treffen die San Francisco 49ers auf die Kansas City Chiefs. Kick-off ist um 0.30 Uhr (MEZ).

Wie sah der bisherige Weg der Teams aus?

Während die 49ers als Division-Sieger in der ersten Playoff-Runde frei hatten, mussten die Chiefs in der Wild Card Round bei Temperaturen von rund 20 Grad Celsius unter Null gegen die Miami Dolphins ran. Der Titelverteidiger nutzte den Heimvorteil (26:7) und setzte sich auch in der nächsten Runde bei den Buffalo Bills - wenn auch knapp (27:24) - durch. Im AFC Championship Game zogen Patrick Mahomes und Co. gegen die zuvor in der Regular Season dominierenden Baltimore Ravens (17:10) erneut in den Super Bowl ein.

San Francisco musste in der Divisional Round gegen die Green Bay Packers im strömenden Regen ordentlich arbeiten, zog nach einem 24:21 aber zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren ins NFC Championship Game ein. Dort machte das Team um Quarterback Brock Purdy nach einem hochdramatischen 34:31 gegen die Detroit Lions die Teilnahme am Super Bowl perfekt.

Wer überträgt den Super Bowl live im Free-TV & Stream?

Der 58. Super Bowl wird live im Free-TV übertragen. RTL konnte sich zur Saison 2023/24 Übertragungsrechte für die NFL sichern und löst somit die ProSiebenSat.1-Gruppe ab. Ab 23.15 Uhr beginnt der Privatsender am Sonntag, den 11. Februar, mit der Übertragung. Die Moderation übernimmt Jana Wosnitza, Kommentator ist Florian Schmidt-Sommerfeld, der von den Experten Patrick Esume, Markus Kuhn, Sebastian Vollmer und Björn Werner unterstützt wird.

Beim Spartensender NITRO gibt es bereits ab 22 Uhr den Countdown zum Spiel.

Eine kostenpflichtige Möglichkeit bietet DAZN, das ab 23.30 Uhr mit der Übertragung im Stream beginnt. Kommentiert wird das Football-Spektakel dort von Flo Hauser, der von den beiden Experten Nadine Nurasyid und Roman Motzkus Unterstützung erhält.

Mit dem Game Pass haben Football-Fans in einem Extra-Stream zudem die Möglichkeit, den Super Bowl mit dem US-amerikanischen Original-Kommentar zu verfolgen.

Außerdem sind Sie auch mit dem kicker-LIVE!-Ticker immer mit den aktuellsten Infos rund um den Super Bowl versorgt.

Der Überblick

Partie: Kansas City Chiefs gegen San Francisco 49ers, Super Bowl, NFL-Playoffs 2023/24

Datum: Montag, 12. Februar 2024

Anstoßzeit: 0.30 Uhr MEZ

Ort: Allegiant Stadium in Paradise, Nevada

Übertragung TV und Stream: RTL / RTL+, DAZN

