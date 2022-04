Suns straucheln ohne Booker - Nuggets verkürzen gegen Warriors

Die Phoenix Suns haben ohne ihren verletzten Protagonisten Devin Booker gegen die New Orleans Pelicans mächtig zu kämpfen. Für Bucks und Heat sieht es gut aus. Die NBA am Montagmorgen.

Zweite Niederlage im vierten Spiel: West-Primus Phoenix Suns hat in seiner Auftaktserie gegen die New Orleans Pelicans mächtig zu kämpfen. Weiterhin ohne ihren Top-Mann Devin Booker (Muskelverletzung) unterlag das Team aus Arizona bei den New Orleans Pelicans mit 103:118 und benötigt damit weiterhin zwei Siege zum Weiterkommen. Wann Booker zurückkehren führt, ist offen. In seiner Abwesenheit glänzte Brandon Ingram für die Pelikane mit 30 Zählern. "Wir werden kämpfen bis zur letzten Sekunde. Das ist unsere Identität, es gibt keine Alternative für uns", schickte "Big Man" Jonas Valanciunas, der auf 26 Punkte kam, zudem eine kernige Botschaft an die Suns.

Zuvor hatten die Denver Nuggets in ihrer Serie gegen die Golden State Warriors den drohenden "Sweep" abgewendet wie am Vortag schon die Toronto Raptors gegen die Philadelphia 76ers. Die Nuggets holten in eigener Halle gegen die zuvor so dominierenden Kalifornier ein 126:121 und verkürzten auf 1:3. Nikola Jokic kam auf 37 Punkte für die Nuggets, die 33 Punkte von Steph Curry und 32 Zähler von Klay Thompson reichten den "Dubs" unerwartet nicht zum notwendigen vierten Sieg. Curry kam erneut von der Bank ins Spiel.

Young bleibt einstellig

Wie den Warriors fehlt auch den Miami Heat noch ein Sieg zum Einzug in die nächste Runde. Das 110:86 gegen die Atlanta Hawks eröffnete dem besten Hauptrunden-Team der Eastern Conference die Chance, im Heimspiel am Dienstagabend den Sack zuzumachen. Die Heat hielten Hawks-Superstar Trae Young bei enttäuschenden neun Punkten, während ihr "Go-to-guy" Jimmy Butler mit 36 Punkten und zehn Rebounds überzeugen konnte.

Im frühen Spiel am Sonntag hatten die Milwaukee Bucks um Giannis Antetokounmpo (32/17/7) den Chicago Bulls per 119:95 im United Center des Altmeisters einen weiteren herben Dämpfer verpasst und waren auf 3:1 davongezogen.