Suns stolpern überraschend - Butler mit Karriere-Bestwert

Die Phoenix Suns haben ihr zweites Spiel gegen die News Orleans Pelicans überraschend verloren. Memphis gelang gegen Minnesota die Revanche für das verlorene erste Spiel.

Ingram verpasst Triple-Double knapp - Suns sorgen sich um Booker

Zwei Tage nach dem ungefährdeten Sieg der Suns zum Auftakt in die Serie gegen die Pels gab es am Dienstagabend (Ortszeit) eine 114:125-Niederlage. Angeführt von Brandon Ingram, der ein Triple-Double nur knapp verpasste (37 Punkte, 11 Rebounds, neun Assists) drehten die Pels vor allem im dritten Spielabschnitt auf und verschafften sich eine Führung, die sie im letzten Viertel auch dank ihrer Treffsicherheit nicht mehr hergaben. "Wir haben aggressiv angefangen und sind widerstandsfähig geblieben", sagte Ingram dem TV-Sender TNT. Bester Werfer der Suns war Devin Booker mit 31 Punkten, der sich jedoch im dritten Viertel am Oberschenkel verletzte und nicht weiterspielen konnte. In der Serie zwischen den hochfavorisierten Suns und Außenseiter New Orleans steht es nun 1:1 - Spiel drei steigt in der Nacht von Freitag auf Samstag.

Morant führt an - Woves mit schwacher Wurfquote

Zuvor schafften auch die Memphis Grizzlies den Ausgleich gegen die Minnesota Timberwolves. Nach der überraschend deutlichen Niederlage am Samstag holten die Grizzlies ein 124:96 und wurden ihrer Favoritenrolle damit erstmals in dieser Serie gerecht. Vor allem Ja Morant drehte diesmal auf, erzielte 23 Punkte, verteilte zehn Assists und sammelte neun Rebounds ein. Gleich sechs weitere Akteure der Grizzlies trafen zweistellig. Die Wolves hingegen legten eine maue Ausbeute aus dem Feld hin (39 Prozent) und waren letztlich chancenlos.

Heat bauen Führung dank überragendem Butler aus

Die Miami Heat liegen unterdessen bereits 2:0 in Führung und entschieden auch das zweite Spiel gegen die Atlanta Hawks für sich. Vor dem anstehenden beiden Spielen in Atlanta gab es ein 115:105. Dank eines überragend aufgelegten Jimmy Butler haben die Miami Heat Spiel zwei ihrer Serie gegen die Atlanta Hawks gewonnen. Der 32-Jährige markierte 45 Punkte - was seinen persönlichen Bestwert in Play-offs bedeutet - und hatte damit größten Anteil am 115:105-Sieg der Heat.