Suns in den Play-offs - Lakers verlieren wieder

Die Phoenix Suns haben das Topspiel gegen die Miami Heat klar gewonnen und sich als erstes Team sicher für die Play-offs der NBA qualifiziert.

Im Duell der beiden Spitzenreiter aus der Western und Eastern Conference behaupteten sich die Suns am Mittwochabend (Ortszeit) 111:90 und ließen in Miami keine Zweifel aufkommen, dass sie nach Rang zwei in der vergangenen Saison dieses Mal den Titel wollen. "Wir wissen wofür wir arbeiten", sagte Devin Booker nach seinem Comeback nach zuvor vier Spielen Pause, weil er auf der Corona-Liste der NBA stand. Mit 23 Punkten war er sofort der beste Werfer der Partie.

Durch die Niederlage der Heat rückten die Milwaukee Bucks etwas dichter an Rang eins in der Eastern Conference. Der Titelverteidiger gewann zu Hause gegen die Atlanta Hawks 124:115 und konnte sich dabei ein weiteres Mal auf die Extraklasse von Giannis Antetokounmpo verlassen. Der Grieche hatte 43 Punkte, zwölf Rebounds und fünf Vorlagen.

Daniel Theis verbuchte mit den Boston Celtics ein 115:101 gegen die Charlotte Hornets. Die Celtics unterstrichen damit ihre eigenen Play-off-Ambitionen in dieser Saison und profitierten von einer weiteren starken Leistung von Jayson Tatum, der auf 44 Punkte kam.

Wagner-Brüder am Sieg gegen die Pelicans maßgeblich beteiligt

Dennis Schröder holte mit den Houston Rockets nach Verlängerung einen 139:130-Heimsieg gegen die Los Angeles Lakers und steuerte von der Bank aus zwölf Punkte bei zu dem Erfolg gegen sein strauchelndes Ex-Team. Für die Mannschaft um LeBron James war es die sechste Niederlage in den vergangenen sieben Spielen. Obwohl der Superstar ein Triple Double aus 23 Zählern, 14 Rebounds und 12 Assists verbuchte, doch das reichte nicht für den klaren Favoriten. Die Lakers müssen als Tabellenneunter im Westen sogar um ihren Play-in-Platz bangen. Die Plätze eins bis sechs sind direkt qualifiziert, die Teams auf den Rängen sieben bis zehn spielen dann die verbliebenen zwei Teilnehmer aus und haben so die Möglichkeit, über einen Umweg doch noch in die Meisterrunde zu kommen.

Die Berliner Franz und Moritz Wagner gewannen mit den Orlando Magic 108:102 gegen die New Orleans Pelicans. Franz Wagner hatte 15 Punkte, Moritz Wagner kam auf neun Zähler. Die Dallas Mavericks verloren dagegen 77:107 gegen die New York Knicks. Die 31 Punkte von Luka Doncic waren zu wenig, Nationalspieler Maxi Kleber kam auf zwei Zähler.