Suns atmen auf: Durant nicht schlimmer verletzt

Die Phoenix Suns sorgten sich um Kevin Durant, der vor seinem möglichen Heimdebüt für seinen neuen Klub umknickte. Aber "KD" und sein Team können aufatmen, eine schlimmere Verletzung wurde nicht festgestellt.

Durant rutschte am Mittwochabend (Ortszeit) vor dem 132:101-Heimsieg gegen die Oklahoma City Thunder beim Aufwärmen weg und konnte deshalb bei seiner anvisierten Heimpremiere für die Suns nicht auflaufen. Natürlich läuteten direkt die Alarmglocken, dass der neue Topstar länger ausfallen könnte.

Aber am Freitag gab es ein Update der Suns, dass eine schwere Verletzung ausschloss: Der 34-Jährige hat sich eine Verstauchung seines linken Knöchels zugezogen. In drei Wochen wird Durant neu untersucht und sein Zustand dann neu bewertet.

Das letzte Spiel in der Regular Season hat Phoenix am 9. April. "KD" wird nun zumindest mal den kompletten März ausfallen und damit zehn Spiele verpassen. Der Blick auf die Tabelle zeigt, dass das für die Suns erst einmal zu verkraften ist, denn in Sachen Play-offs sieht es gut aus. Auch vor der Verpflichtung der Scoring-Maschine lief es ja in Phoenix recht gut.

Klar ist aber auch: Durch die Verpflichtung von Durant wurden die Suns zu einem ganz großen Titelfavoriten, hatten sie doch mit Routinier Chris Paul, Scorer Devin Booker sowie Center Deandre Ayton sowieso schon einige Topspieler in ihren Reihen. Bei den großen Spielen in den Play-offs wäre es dann aber ein fitter "KD", der für sein neues Team bisher drei Spiele machte, vom großem Vorteil.