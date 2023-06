Sundhages Seleçao auf der Jagd nach dem ersten Stern: Brasiliens WM-Kader

Das brasilianische Aufgebot für die Frauen-WM in Australien und Neuseeland steht. Nationaltrainerin Pia Sundhage vertraut dabei auf eine echte Ikone.

An fünf Weltmeisterschaften nahm die brasilianische Topstürmerin Marta mit ihren 37 Jahren bereits teil, in diesem Sommer wird in Australien und Neuseeland die sechste folgen. Denn "A Rainha" (die Königin) wurde am Dienstag brasilianischer Ortszeit von Nationaltrainerin Pia Sundhage in den 23-köpfigen Kader für das Turnier vom 20. Juli bis 20. August berufen. Die Routinierin hatte erst im Februar ihr Comeback nach einjähriger Pause wegen eines Kreuzbandrisses gegeben, fehlte beim 2:1-Sieg Brasiliens im Testspiel gegen die DFB-Frauen im April in Nürnberg allerdings wegen einer Oberschenkelverletzung.

"Marta ist eine Königin, eine Ikone", sagte die Schwedin Sundhage bei der Kaderbekanntgabe über die 37-Jährige. "Sie hat viel Energie. Ich habe schon einige Male gesagt: Wenn es in der vorderen Hälfte darauf ankommt, dann ist sie eine der Besten." Manch einer bezeichnet die sechsmalige Weltfußballerin sogar als die Beste. Die beeindruckende Quote von 108 Toren aus 154 Länderspielen würde zumindest Anlass für diese Aussage geben. Marta ist mit 17 Treffern bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften zudem auch WM-Rekordtorschützin - vor der Ex-Frankfurterin Birgit Prinz, die bei ebenfalls fünf Turnieren 14 Mal traf. Mit einem Treffer in Down Under würde Marta nicht nur ihren eigenen, sondern auch den Rekord von Christiano Ronaldo übertreffen.

Auf Messis Spuren?

Bereits im Jahr 2003 gab die damals gerade 17-Jährige ihre WM-Premiere und verzauberte auf der Reise bis ins Viertelfinale nicht nur die brasilianischen Fans. Vier Jahre später überragte die Ballkünstlerin beim Turnier in China und schoss Brasilien mit sieben Treffern bis ins Finale, wo das Team dann allerdings der deutschen Auswahl unterlag.

Seitdem liegt eine Art Fluch auf der Seleçao. Bei den Turnieren 2011, 2015 und 2019 konnte Brasilien kein einziges K.-o.-Spiel mehr gewinnen. In diesem Sommer soll Martas 20-jähriger WM-Geschichte nun ein würdiges Finale geschrieben werden. Nachdem die Nationalmannschaft Argentiniens im vergangenen Winter Lionel Messi durch den Gewinn der Weltmeisterschaft quasi unsterblich machte, will das brasilianische Nationalteam der Karriere ihrer Ikone ebenfalls die Krone aufsetzen.

Triumvirat tritt ab: Das Ende einer Ära

Sollte das gelingen, würden bei den Feierlichkeiten allerdings zwei langjährige Weggefährtinnen Martas fehlen. Formiga, "die Ameise", die seit 1995 an sieben WM- und Olympia-Turnieren teilgenommen hat, beendete 2021 nach 266 Länderspielen im Alter von 43 Jahren ihre Karriere. Die dritte Akteurin des berühmten brasilianischen Dreigestirns ist zwar noch aktiv, wird bei der WM aber ebenfalls fehlen. Cristiane spielt mit 38 Jahren beim beheimateten FC Santos und überragte dort mit elf Torbeteiligungen aus 14 Partien, wurde von Sundhage jedoch nicht für den WM-Kader nominiert.

So wird Marta erstmals, seitdem das Trio zusammenkam, das eine ganze Ära des brasilianischen Frauenfußballs geprägt hat, die einzige Vertreterin bei einem großen internationalen Turnier sein. Stattdessen werden andere brasilianische Stars, die einer neuen Ära, an der Seite ihrer Kapitänin Marta um die Trophäe spielen. Dazu gehören unter anderem zwei Spielerinnen, die genau wie Marta in der amerikanischen NWSL spielen. Die 31-jährige Debinha brilliert mit sieben Torbeteiligungen aus 12 Partien im Mittelfeld von Kansas City Current. Bei ihrem ehemaligen Klub North Carolina Courage überzeugt in der laufenden Saison vor allem Kerolin (23), die nach 13 Liga-Spielen mit acht Treffern auf Rang zwei der Torschützinnen-Liste steht.

Auch Andressa Alves, die von der AS Roma in die USA zu Houston Dash wechselt, steht in Sundhages Aufgebot. Und das, obwohl die 30-Jährige vom italienischen Meister in der Vergangenheit für lange Zeit nicht von der schwedischen Trainerin berücksichtigt worden war. Hinzu kommt vom amtierenden spanischen Meister FC Barcelona die 25 Jahre alte Geyse. Mit ihren vier Toren und fünf Vorlagen in zehn Champions-League-Einsätzen trug die Mittelstürmerin einen großen Teil zum Gewinn der Königsklasse bei. In der Abwehr sollen unter anderem Kathellen von Real Madrid und Rafaelle, die CL-Halbfinalist Arsenal in Richtung Martas Orlando Pride verlassen wird, die gegnerischen Teams vom Toreschießen abhalten.

Aufeinandertreffen mit dem DFB?

Wenn sich die Seleçao in Down Under in Gruppe F gegen Panama, Frankreich und Jamaika durchsetzen kann, könnte es im WM-Achtelfinale gegen das deutsche Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg gehen. Während die Begegnungen mit WM-Debütant Panama und Jamaika als Pflichtsiege zu betrachten sind, wird im Kampf um den Gruppensieg vermutlich vor allem das Duell gegen den EM-Halbfinalisten aus Frankreich entscheidend sein. Die letzten beiden Aufeinandertreffen konnten Les Bleues mit 3:1 und 2:1 jeweils für sich entscheiden.

Wenn die Brasilianerinnen ihre Ikone allerdings wirklich gebührend verabschieden wollen, ist ein Sieg gegen Frankreich noch die leichtere Herausforderung. Primär wird es darum gehen, endlich den Achtelfinal-Fluch zu besiegen. Sollte das gelingen, wird bei der Seleçao vermutlich ein Glaube entfesselt, der das Team um seine Königin zum WM-Triumph führen könnte.