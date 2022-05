Sunderland kehrt nach vier Jahren Drittklassigkeit in die Championship zurück

Der AFC Sunderland kehrt in die Championship zurück. Im Finale der Quali-Runde setzten sich die Black Cats gegen die Wycombe Wanderers durch - und profitierten dabei auch von einem Patzer.

Im Wembley war die Brust des AFC Sunderland sicherlich vor Anpfiff des Entscheidungsspiels um den Aufstieg etwas breiter, immerhin hatte das Team von Alex Neil zuvor 15 Spiele in Serie nicht verloren, die letzte Niederlage stammte aus dem Februar, ein 1:2 gegen MK Dons.

Jene Dons waren es auch, die den Wanderers ihre jüngste Niederlage zugefügt hatten - das war nur zwei Wochen vor dem Finale in der Runde der letzten Vier, bei der sich Wycombe dennoch in Summe durchgesetzt hatte.

Ein besonderes Augenmerk galt bei den Black Cats aus deutscher Sicht in dieser Saison den Deutschen Ron-Thorben Hoffmann und Leon Dajaku, die beide großen Anteil am Einzug des AFC in die Play-offs hatten, im Finale aber nur auf der Bank saßen (Hoffmann) oder gar im Kader fehlten (Dajaku).

Embletons Sololauf wird belohnt

Sunderland, das zwischen 2007 und 2017 noch in der Premier League gespielt hatte und seit nunmehr vier Jahren zumindest auf die Rückkehr in die Zweitklassigkeit wartete, erwischte im Wembley einen starken Start und ging nach einem Solo von Embleton verdient in Führung (12.) - Keeper Stockdale sah bei dem unplatzierten Schuss allerdings nicht gut aus.

Im Anschluss verteidigten die Black Cats mit aller Konsequenz und boten Wycombe vor über 72.000 Zuschauern - wohlgemerkt bei einem Drittliga-Spiel - kaum Chancen, um sich zu entfalten. Auf der anderen Seite fehlte nach vorne aber auch die große Durchschlagskraft, sodass Highlights im ersten Durchgang Seltenheitswert hatten.

Akinfenwa soll für die Wende sorgen - Stewart macht alles klar

Das änderte sich auch im zweiten Abschnitt nicht wirklich, lediglich ein Kopfball von Stewart sorgte auf Seiten des AFC für Gefahr (52.). Wycombe-Coach Gareth Ainsworth setzte alles auf eine Karte und brachte für die Schlussphase den 40-jährigen Akinfenwa, der seine Karriere beendet und der seinen letzten Auftritt krönen wollte.

Doch so sollte es nicht kommen: Denn kurz nach seiner Einwechselung ließen die Wanderers defensiv Stewart zu viel Platz, der Stürmer erzielte das 2:0 (79.) und fixierte somit den Aufstieg, denn auch danach verteidigte der AFC entschlossen. Die Wycombe Wanderers verpassten es derweil denkbar knapp, eine Überraschungssaison mit dem Aufstieg zu krönen.

