Summer: "Unser Zusammenhalt ist vielleicht die größte Stärke"

Saisonübergreifend ist die SPG Altach/Vorderland bereits 13 Bundesliga-Spiele in Folge ohne Punkteverlust und das mit einem Torverhältnis von 49:3! Was zeichnet die Vorarlbergerinnen aus?

Dieses glückselige Gefühl, wenn du mit deinen Leuten alles gegeben hat und drei Punkte von einer langen Auswärtsfahrt mitnimmst, kennt wohl jeder reisefreudige Fußballfan. Der 3:0-Auswärtssieg bei Union Kleinmünchen/BW Linz (Abfahrt 8 Uhr Früh, Ankunft zurück in Altach 4 Uhr Früh!) ist wohl auch bei Bernhard Summer, dem Trainer der SPG Altach/Vorderland, haften geblieben.

Die Frage nach den größten Stärken des Tabellenführers der Frauen-Bundesliga, beantwortet Summer aktuell nämlich so: "Die gewissenhafte Kaderplanung, die zur Folge hat, dass wir nicht nur in der Breite stärker geworden sind, sondern, dass alle Neuerwerbungen auch tatsächliche Verstärkungen sind, die noch dazu charakterlich sehr gut zu uns passen." Dann hält er kurz inne und meint: "Unser Zusammenhalt ist vielleicht die größte Stärke."

Linz war mehr. Bei der Doppel-Veranstaltung sind die Altach-Fans nach dem 1:1-Unentschieden der Männer gegen BW Linz im Stadion geblieben und haben auch Francesca Callo und Co. lautstark angefeuert. "So viele haben uns da super unterstützt und das in dem kleinen, coolen Stadion. Das war schon etwas Besonderes", strahlt Summer. 1.500 Zuschauer sahen den dritten Zu-Null-Sieg der Altacherinnen in Folge. Saisonübergreifend sind die Vorarlbergerinnen gar schon zehn Meisterschaftsspiele en suite siegreich.

Angriff noch stärker als letzte Saison

Von den Neuerwerbungen ist Torfrau Zoe Steenhuis (zuletzt Montpellier) die Nummer 1. Vera Ellgass (Alberweiler) und Sarina Heeb (Duisburg) sind mehr als nur Alternativen zu Eileen Campbell und Linda Natter, die letztes Jahr mit 33 Toren hierzulande alles zerschossen haben. Abwehrspielerin Eleni Rittmann (FC Zürich) "braucht noch etwas Zeit sich einzufügen", konstatiert Summer. Hannah Fankhauser hat er schon ein paar Spielminuten geben können.

Obwohl Fankhauser gerade erst ihren 17. Geburtstag gefeiert hat (am 10. September), wurde sie von Hannes Spilka ebenso schon in die ÖFB-U-19-Auswahl einberufen wie Natter, Selina-Maria Albrecht und Emilia Purtscher. Obwohl auch noch Campbell gerade im A-Team weilt, hat Summer täglich 17 bis 18 Spielerinnen bei seinen Trainingseinheiten dabei. "Wir sind auch davon abgekommen, Spielerinnen aus Übersee zu verpflichten und setzen noch mehr auf junge Spielerinnen aus der Region", hält er fast im gleichen Atemzug fest.

Wenn alles passt ...

Bleibt noch die Frage aller Fragen, ob Altach Serienmeister SKN St. Pölten heuer vom Thron wird stürzen können? Summer kurvt ein wenig um die Antwort herum: "Wenn wir im direkten Duell einen sehr guten Tag haben, bei uns alles zusammenläuft und St. Pölten gleichzeitig einen schlechten Tag erwischt, können wir sie im direkten Duell sicher schlagen." Bewiesen haben das seine Schützinge ja auch schon vergangenen Mai.

Ein bisschen Zeit ist ja noch bis zum ersten direkten Duell in St. Pölten (5. November). Davor können die Altach-Frauen ihren Zusammenhalt vielleicht bei einer langen Auswärtsfahrt auf die Hohe Warte (First Vienna FC) und einer kurzen Derby-Reise zur Birkenwiese (SPG FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies) weiter stärken.