Suljovic feuert acht Matchdarts vorbei und ist raus

Sein erstes Match bei der Darts-WM war bereits das letzte: Mensur Suljovic schied am Donnerstag auf dramatische Art und Weise aus. Jose de Sousa bog sein Match gerade noch um.

Als Nummer 26 der Welt hatte Suljovic zunächst ein Freilos. Somit war er in der zweiten Runde gegen Soutar gefordert, der bereits ein Spiel absolviert und dieses knapp mit 3:2 gegen Diogo Portela gewonnen hatte. Der Österreicher legte los wie die Feuerwehr und zeigte, wer Herr im Ally Pally ist.

Suljovic holte sich die ersten beiden Sätze und auch die ersten beiden Legs des dritten Durchgangs. Mit 8:1 in Legs führte Suljovic also, und es sah wenig danach aus, als könne dieses Spiel sein letztes bei der Darts-WM 2022 sein. Doch dann drehte Soutar auf, der Schotte holte sich dank einer extremen Leistungssteigerung Durchgang drei und vier.

Es ging also in den Entscheidungssatz. Und der wurde dramatisch. Es ging hin und her, eine Prognose war unmöglich. Suljovic zeigte allerdings zu viele Nerven, feuerte insgesamt gleich acht Matchdarts am Doppel vorbei. Schlussendlich zu viele, denn Soutar checkte seinerseits 144, verwandelte seinen dritten Matchart und holte sich den fünften umkämpften Satz mit 6:4.

De Sousa muss kämpfen

Soutar trifft nun in der 3. Runde auf Jose de Sousa. Der Portugiese, die Nummer sieben der Welt, musste in seinem Match allerdings kämpfen. Denn Jason Lowe spielte extrem unaufgeregt und holte sich mit seinem ruhigen Spiel die ersten beiden Durchgänge. Eine Überraschung gab es nicht, da sich de Sousa, einer der besten Spieles dieses Jahr, steigerte und drei Sätze in Folge gewann.

Die Ergebnisse vom Donnerstagnachmittag

Damon Heta - Luke Woodhouse 3:1

Brendan Dolan - Callan Rydz 0:3

Mensur Slujovic - Alan Soutar 2:3

Jose de Sousa - Jason Lowe 3:2