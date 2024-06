Suljic geht nach Homburg

Angreifer Amar Suljic (25), Mittelfeldakteur Leonidas Tiliudis (23) und Abwehrspieler Arthur Ekallé (28) verlassen den BFC Dynamo. Während Suljic mit 33 Einsätzen (8 Tore) zum Stammpersonal des ehemaligen DDR-Serienmeisters gehörte, kamen Letztere nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Suljic hat mittlerweile einen neuen Verein gefunden, er geht in die Regionalliga Südwest zum FC 08 Homburg. Trainer Danny Schwarz zeigt sich in einer Meldung überzeugt: "Er hat seine Scorer-Qualitäten bereits in verschiedenen Ligen auf verschiedenen Positionen unter Beweis gestellt. Amar sucht sowohl selbst den Abschluss, kann aber auch seine Nebenmänner in Szene setzen. Er bringt einen starken linken Fuß sowie Ballsicherheit mit und wird unser Offensivspiel bereichern."