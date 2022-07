Sulejmani: "Ich habe einfach wieder Bock zu spielen"

Nach dem Abstieg mit dem FC Ingolstadt will auch Valmir Sulejmani wieder richtig angreifen. Im Testspiel gegen Lugano stellte der Stürmer seine Treffsicherheit unter Beweis.

Im Testspiel gegen den Pokalsieger der Schweiz erzielte Sulejmani das einzige Tor des Tages, indem er nach einem Zuspiel im Strafraum blitzschnell schaltete und den Ball aus kurzer Distanz über die Linie jagte. Dem FCI verschaffte der im Januar von Hannover gekommene Angreifer damit nicht nur einen verdienten Sieg, er nährte damit auch die eigenen Hoffnungen auf eine bessere Spielzeit.

"Es war nicht leicht in den letzten Wochen", sagte der 26-Jährige, der nach seinem Wechsel zu den Schanzern zwar zwei Tore erzielte, aber keine Partie durchspielte, sich zwischenzeitlich auch Kritik von Cheftrainer Rüdiger Rehm anhören musste und am Ende mit in die 3. Liga abstieg. Dort soll der Neustart gelingen, wie Sulejmani im vereinseigenen Video-Kanal erklärte: "Ich habe einfach wieder Bock zu spielen. Das mit einem Tor zu krönen, ist umso schöner."

Rehm lobt auch die Defensive

Dass sein Team trotz schwieriger Bedingungen - eine längere Anreise und hohe Temperaturen - so abgeklärt gegen Lugano spielte, freute nicht nur den Stürmer. Chefcoach Rehm stimmte das Ergebnis und dessen Zustandekommen ("Wir haben defensiv gut gearbeitet") ebenfalls zufrieden: "Wichtiger war trotzdem, dass wir eine gute Leistung gezeigt und einen guten Gegner immer wieder beschäftigt haben und gute Torchancen hatten. Leider haben wir nur ein Tor gemacht."

Weiter geht es für den FCI am kommenden Mittwoch mit einem Testspiel gegen Bundesliga-Absteiger Fürth. Es folgen Partien gegen den TSV Rain/Lech und den SSV Ulm - dann folgt der Drittliga-Auftakt mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SpVgg Bayreuth am Samstag, 23. Juli.