Suhonen fehlt dem HSV mehrere Wochen

Keine guten Nachrichten für den Hamburger SV: Mittelfeldspieler Anssi Suhonen hat sich einen Sehneneinriss zugezogen und wird deswegen mehrere Wochen fehlen.

Aktuell trainieren die Hamburger noch in der Heimat, ehe es dann am 11. Januar zum Trainingslager nach Sotogrande (Spanien) geht. Nicht mehr mit auf dem Trainingsgelände dabei sein kann Anssi Suhonen, der sich am Freitag beim Training einen kleinen Sehneneinriss im hinteren rechten Oberschenkel zugezogen hat und damit "mehrere Wochen fehlen" wird, wie der HSV via Twitter mitteilte.

Wadenbeinbruch bremste Suhonen im vergangenen Jahr aus

Der 21-jährige Finne, seit 2016 in Diensten der Hamburger, kam in der Hinrunde noch nicht über die Rolle des Jokers hinaus und durfte nur gegen Magdeburg von Beginn an auflaufen (kicker-Note 5,5). Dort wurde er in der 55. Minute nach einer schwachen Leistung ausgewechselt.

In der Winter-Vorbereitung wollte Suhonen Werbung in eigener Sache betreiben, muss sich nun aber gedulden. Im Mai des vergangenen Jahres erlitt Suhonen einen Wadenbeinbruch und kämpfte sich erst in dieser Saison wieder zurück in den Kader.