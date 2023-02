"Sünder" Hübers sichert sich unfreiwillig ein freies Karnevalswochenende

Kölns Innenverteidiger Timo Hübers erlebte beim 3:0 gegen den Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt ein Highlight, das selbst durch seine Gelbsperre nicht wirklich getrübt wird.

Es ist eine Situation beim FC, in der niemand seinen Platz auf dem Feld gerne räumen möchte: Mit dem 3:0-Erfolg gegen Frankfurt haben die Kölner ihre Bilanz im Jahr 2023 auf neun Punkte aus fünf Partien ausgebaut. Was auf den ersten Blick wenig spektakulär erscheint, ist es, wenn man die Gegner heranzieht, aber doch: Obwohl es das Team von Steffen Baumgart nach der Winterpause in München (1:1), gegen Leipzig (0:0) und gegen Frankfurt gleich mit drei Topteams zu tun hatte, ist es noch unbesiegt und spielte zuletzt sogar dreimal nacheinander zu Null.

Sich in dieser Phase die fünfte Gelbe Karte einzuhandeln, sorgt im Regelfall für Missstimmung. Besonders, weil Kölns Defensive in diesem Kalenderjahr mit nur zwei (!) Gegentreffern extrem stabil steht. Und erst recht, wenn man wie Abwehrchef Timo Hübers als Torschütze zum 1:0 und auch mit seiner Leistung einen entscheidenden Anteil an dem Erfolgserlebnis hatte.

"Spiele in Müngersdorf sind irgendwie immer Highlights"

"Es hat richtig Spaß gemacht. Spiele in Müngersdorf sind irgendwie immer Highlights", zeigte sich der Innenverteidiger nach dem Triumph sichtlich euphorisiert, "wenn wir dann noch das Spiel wie in der zweiten Hälfte richtig rocken und das Stadion Kopf steht, wir super Fußball spielen, sind das tolle Nachmittage." Viel mehr Freude als derzeit, kann man als Profi in Köln kaum haben.

Erst recht mit dem Wissen, dass der Klub am Montag in der Köln-Arena und am Dienstag bei der traditionellen FC-Karnevalssitzung seinen 75. Geburtstag feiert. Diese Festivitäten sind es auch, die Hübers seine Gelbsperre für das nächste Spiel in Stuttgart erträglich machen. "Ich bin gesperrt am Samstag, ich darf ne halbe Stunde länger …", flachste der 26-Jährige nach dem Schlusspfiff im "Sky"-Interview. Das Go zum Feiern gab es ohnehin für die FC-Profis: "Wir werden keinen bremsen", sagte Baumgart beschwingt.

Hübers als Forrest Gump

Hübers, der in Stuttgart von Nikola Soldo vertreten werden dürfte, kann also ungebremst in die Festwoche und anders als seine Kollegen auch in den Straßenkarneval starten. Sein Kostüm steht übrigens fest: "Ich werde als Forrest Gump gehen", verriet der Verteidiger, der sich dafür einfach nur das Trikot seines Teamkollegen Ellyes Skhiri überziehen müsste. Ruft der Tunesier doch ähnlich wie der Kino-Held unglaubliche Laufleistungen ab, denen der Sechser diesmal als zweifacher Torschütze auch noch das absolute Highlight der FC-Party hinzufügte, die Hübers mit seinem Treffer initiiert hatte.

Dessen Kopfballtor im Anschluss an eine kurz ausgeführte Ecke entsprang auch dem Kölner Ansatz, hohes Risiko zu gehen. "Man hat beiden angesehen, dass es schön ist, wenn man etwas erzählt und es auch funktioniert", freute sich Baumgart über das Zusammenspiel von Vorbereiter Florian Kainz und dem Vollstrecker.

Bring den Ball ihn einfach scharf rein und wir schauen, was passiert. Diesmal hat Kainzi ihn komplett scharf gemacht. Steffen Baumgart

Diese Variante war grundsätzlich so eingefordert worden. "Wenn so ein Ball als Flanke kommt, muss nur einer dazwischenkommen, und es wird gefährlich. Wir machen es noch zu oft, dass wir nur flanken", erklärte der FC-Trainer, "wir haben gesagt: Bring den Ball ihn einfach scharf rein und wir schauen, was passiert. Diesmal hat Kainzi ihn komplett scharf gemacht."

Und Hübers mit seinem Treffer das ganze Müngersdorfer Stadion zum Beben gebracht.