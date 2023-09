Süles selbstbewusste Rückkehr

Niklas Süle ist zurück im Kreise des DFB-Teams - und sieht sich dadurch in seinem Umgang mit der Kritik von Bundestrainer Hansi Flick an seiner Fitness bestätigt. Geändert habe er nämlich nichts.

Die öffentliche Kritik an seiner Fitness und seinem Gewicht begleiten Niklas Süle, seitdem er vor zehn Jahren zum Bundesliga-Profi wurde. Der 1,95 Meter große Innenverteidiger ist kein Typ für einen Sixpack, sondern jemand, der aufgrund von seiner kräftigen Statur auch schon mal Vergleiche mit einem Kühlschrank ertragen muss. Der BVB-Profi ist es gewohnt und hat gelernt, damit umzugehen. Als ihn Bundestrainer Hansi Flick jedoch in den vergangenen Lehrgängen im März und Juni außen vorließ und das öffentlich mit seiner Fitness begründete, da gefiel Süle, der eine starke Rückrunde für Borussia Dortmund gespielt hatte, das ganz und gar nicht. Dennoch schwieg er lange in der Öffentlichkeit.

Jetzt ist Süle zurück im Kreis der Nationalmannschaft - und sieht sich dadurch in seinem Umgang mit der Kritik von Flick bestätigt. Er habe nämlich, sagt er am Mittwoch auf der offiziellen DFB-Pressekonferenz in Wolfsburg, im Vorfeld dieser Saison rein gar nichts geändert. Unbestritten allerdings ist, dass Süle im Sommer wesentlich fitter in die Vorbereitung eingestiegen war als vor einem Jahr, als er nach seinem Wechsel von München nach Dortmund erkennbar Zeit brauchte, um zu bekannter Form zu finden.

Süle versteht Flicks Gründe nicht

"Sich ungerecht behandelt zu fühlen im Fußball, ist dumm", sagt er. Es bringe auch nichts, zu schmollen. "Denn anders als im Golf oder Tennis entscheiden andere mit. Entscheidend ist, wie man damit umgeht und welches Mindset man hat. Ich komme damit gut zurecht." Seine Erfolge in der Vergangenheit - vor allem die vielen Titel mit dem FC Bayern, an denen er als Stammkraft entscheidende Anteile hatte - haben ihm ein Selbstbewusstsein gegeben, Kritik nicht nur auszuhalten, sondern sich auch Widerspruch zu trauen.

Zeugnis davon legt er am Mittwoch ab. Nicht nur, als er die im Oktober anstehende USA-Reise des DFB-Teams kritisiert. Sondern auch, als er über die Entscheidung des Bundestrainers spricht, ihn zweimal außen vor zu lassen. "Hansi und ich", schiebt er voran, "haben ein gutes Verhältnis. Wir haben zusammen viele Erfolge gefeiert und hatten immer einen offenen und ehrlichen Austausch." Flick habe ihm im Vorfeld seine Gründe für die Nichtberücksichtigung genannt. "Die muss ich nicht immer eins zu eins verstehen. Ich hatte aus meiner Sicht ein gutes Jahr beim BVB und hätte es verdient gehabt, im letzten Lehrgang dabei zu sein", sagt er, ehe er vorausblickt: "Ich bin jetzt wieder hier, versuche Gas zu geben und zu rechtfertigen, dass der Bundestrainer richtig entschieden hat, mich wieder einzuladen." Es bliebe im Fußball ohnehin keine Zeit, nachtragend zu sein. "In den nächsten drei Monaten spielen wir alle drei Tage. Da musst du sowieso abliefern", sagt Süle.

Krise beim BVB? "Bin weit davon entfernt, alles schlecht zu reden"

Das gilt für Süle nicht nur beim DFB, sondern auch in seinem Verein Borussia Dortmund. Mit nur fünf Punkten aus den ersten drei Saisonspielen gegen Köln (1:0), Bochum (1:1) und Heidenheim (2:2) läuft der BVB der Spitze bereits hinterher. Krisenstimmung hat sich in den vergangenen Tagen breitgemacht. Süle allerdings gibt sich auch mit Blick auf die Borussia so gelassen wie bei den vielen Fragen nach seiner Fitness: "Ich bin weit davon weg, alles schlecht zu reden", sagt er. Ja, es sei zuletzt ein bisschen mehr Druck dazugekommen. Der BVB aber habe in der Rückserie der vergangenen Saison gezeigt, wozu er in der Lage sei. "Wir haben", so Süles Fazit, "eine Mannschaft, die absolut konkurrenzfähig ist. So gehe ich in die Saison rein und da gibt es auch keinen Spieler, der anders darüber denkt."