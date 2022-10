Süles Extra-Lob für Terzic - und dessen Spaß-Reaktion

Vor Dortmunds Champions-League-Duell mit Sevilla schwärmt Niklas Süle von seinem Trainer Edin Terzic - der sich auf seine Weise dafür bedankt.

Gute Laune auf der Pressekonferenz am Montag: Niklas Süle und Edin Terzic. Getty Images

Ob Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti oder Niko Kovac, Hansi Flick, Markus Gisdol oder Julian Nagelsmann: Niklas Süle hat schon unter vielen Trainern in der Bundesliga gespielt, einen wie Edin Terzic aber noch nicht erlebt.

"Mit Edin habe ich wieder eine neue Erfahrung kennengelernt", sagte Borussia Dortmunds Sommerneuzugang am Montag über seinen Trainer. "Ich hatte noch nie einen Trainer, der so gebunden war an einen Verein. Edin ist Dortmunder Junge, und das merken wir als Mannschaft jeden Tag. Dass es ihm einfach unglaublich viel Spaß macht, für seinen Kindheitsverein arbeiten zu können."

Süle lobt Terzics "überragende Ansprache"

Süle, der wegen einer Oberschenkelverletzung den Saisonstart verpasst hatte, zuletzt aber unter Terzic gesetzt war, lobte insbesondere dessen "überragende Ansprache vor den Spielen, die uns mitnimmt, für diesen geilen Verein zu spielen". Sein Zwischenfazit nach rund drei Monaten BVB: "Ich glaube, dass wir sehr glücklich sein können, jemanden zu haben, der sich so sehr mit dem Verein identifiziert."

Terzic, der am Tag vor dem Champions-League-Heimspiel gegen den FC Sevilla (Dienstag, 21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf der Pressekonferenz neben Süle saß, hatte seinen Verteidiger schon herausfordernd angelächelt, als diesem die Frage nach dem Trainer gestellt worden war. Später gab er ihm als Belohnung scherzhaft eine Startelfgarantie für das Sevilla-Duell: "Also erst mal, Niki, du spielst natürlich morgen", so Terzic. "Nach den Worten bleibt mir nichts anderes übrig."

Doch auch unabhängig davon winkt Süle am Dienstag ein Einsatz von Beginn an - diesmal aber eher wieder als Innenverteidiger. Gegen den FC Bayern (2:2) hatte Terzic den 27-Jährigen bis zu Mats Hummels' verletzungsbedingter Auswechslung in der Pause rechts hinten aufgestellt.

"Ich habe die Position des Rechtsverteidigers ja schon ein paar Mal gespielt, deswegen war ich nicht ganz im Neuland unterwegs", blickte Süle am Montag zurück. "Ich kannte auch meine Gegenspieler ganz gut. Ich glaube, dass ich dem Trainer gezeigt habe, dass ich da immer mal eine Alternative sein kann."