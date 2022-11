Süle: "Keiner von uns, der 2018 schon dabei war, denkt an Südkorea oder Mexiko"

Bei der WM 2018 hat Niklas Süle noch keine tragende Rolle im DFB-Team gespielt, vier Jahre später soll sich das ändern: Der Dortmunder Verteidiger platzierte bei Bundestrainer Hansi Flick vor dem Turnier in Katar seinen Wunsch, voranzugehen. Redebedarf gibt es durchaus: In der Defensivarbeit sieht der 27-Jährige noch Luft nach oben.

Aus Katar berichtet Matthias Dersch

DFB-Kapitän Manuel Neuer interpretiert sein Torwartspiel zwar gerne offensiv, doch davon sollte man sich nicht täuschen lassen: Der Schlussmann der deutschen Nationalmannschaft hat auf seiner Prioritätenliste die Verteidigung des eigenen Kastens an erster Stelle stehen. Vor dem WM-Start gegen Japan am Mittwoch (14 Uhr, LIVE! bei kicker) betonte er daher im kicker-Interview (Montagsausgabe) die Wichtigkeit einer guten Verteidigungsarbeit in Katar: Sie habe "extrem hohe Bedeutung", sagte der 36-Jährige und erinnerte an den Test gegen den Oman (1:0), bei dem das Umschalten in die Defensive als Schwachstelle ins Auge fiel: "Da haben wir gesehen, dass wir uns gerade beim Thema Restverteidigung verbessern müssen."

Süle will die Sinne der Mitspieler weiter schärfen

Dass Neuer mit dieser Meinung nicht alleine dastand, bestätigt Niklas Süle am Montag. Zwei Tage vor dem Auftaktmatch gegen Japan nutzt der Verteidiger von Borussia Dortmund, der sowohl auf seiner Paradeposition in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Abwehrseite einsetzbar ist, fast identische Formulierungen, um die Sinne seiner Mitspieler weiter zu schärfen: "Wir müssen in kürzester Zeit Abläufe trainieren und auch immer wieder besprechen, damit wir eine Topleistung bringen können", mahnt der 27-Jährige, "da gehört die Konterabsicherung sehr weit oben dazu. Da hatten wir in der Vergangenheit ein paar Probleme. Das darf uns nicht passieren, auch wenn wir eine Mannschaft sind, die offensiv denkt und Tore erzielen will."

"Wir haben einiges wiedergutzumachen"

Sich selbst sieht der ehemalige Münchner in der Pflicht, aktiv an der Umsetzung mitzuwirken. Nach seiner Nebenrolle bei der WM 2018 in Russland, als er nur im abschließenden Gruppenspiel gegen Südkorea (0:2) zum Einsatz kam, will er diesmal eine Hauptrolle spielen: "Das ist meine zweite WM, ich bin in einem guten Austausch mit Hansi Flick und möchte Verantwortung übernehmen, dass wir im besten Fall den maximalen Erfolg herausholen." Er sehe das deutsche Team grundsätzlich dafür gewappnet, "aber es ist wichtig, dass man das am Mittwoch auch sieht und nicht nur darüber spricht." Denn: "Wir haben einiges wiedergutzumachen."

Süle spielt mit seiner Aussage auf das Achtelfinal-Aus bei der EM im Sommer 2021 an, aber natürlich auch auf die WM in Russland. Ein Trauma sieht er deshalb aber nicht im deutschen Team, auch sei der schwache Start damals (0:1 gegen Mexiko), der die DFB-Elf massiv unter Druck setzte, kein Thema in den Gesprächen: "Wir leben in einer schnelllebigen Gesellschaft. Man hat nicht viel Zeit, um über Erfolge und Misserfolge zu sprechen. Das Gestern zählt nicht mehr", sagt er. "Keiner von uns, der 2018 schon dabei war, denkt an Südkorea oder Mexiko. Wir haben jetzt eine ganz andere Konstellation." Es sei ein anderes Turnier, "negative Gedanken" seien da "nicht angebracht". Zielführende Debatten innerhalb des Mannschafts- und Trainerkreises darüber, wie man als Einheit titeltauglich wird, dagegen schon.