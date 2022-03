Süle kehrt ins Bayern-Mannschaftstraining zurück

Personalnews von der Säbener Straße: Niklas Süle (26) nahm am Donnerstag das Mannschafts- und Corentin Tolisso (27) das Lauftraining auf.

Süle ist wieder mittendrin. Der Innenverteidiger, der zuletzt aufgrund von Rückenproblemen pausiert hatte, trainierte am Donnerstag wieder mit der Mannschaft. Am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird er im Spitzenspiel gegen Bayer 04 Leverkusen auch in der Startelf erwartet. In der laufenden Saison kam der deutsche Nationalspieler bis dato 22-mal in der Liga zum Zug (zwei Assists, kicker-Notenschnitt 3,0).

Derweil geht es auch bei Tolisso aufwärts. Wie die Bayern am Donnerstag mitteilten, hat der französische Mittelfeld-Antreiber erstmals wieder ein Lauftraining an der Säbener Straße absolviert. Tolisso hatte sich beim 4:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und fiel seither aus.