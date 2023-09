Süle kehrt als zweifacher Vater zum DFB-Team zurück

Niklas Süle ist zurück beim DFB-Team. Der Abwehrspieler hatte die Kollegen zwischenzeitlich verlassen, da er zum zweiten Mal Vater wurde.

Vater, Mutter und Baby sind wohlauf, wie der Verband mitteilte. BVB-Verteidiger Süle hatte in Erwartung der Geburt das Nationalteam am Montagmorgen verlassen und war früher von Wolfsburg nach Dortmund gereist. Beim 1:4 gegen Japan am vergangenen Samstag war er in Wolfsburg noch 90 Minuten zum Einsatz gekommen.

Am Dienstag kehrte Süle zurück zum Team, Interims-Teamchef Rudi Völler kann also für das heutige Länderspiel gegen Frankreich in Dortmund (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker.de) mit ihm planen.

Der 28-Jährige wird allerdings auf der Bank Platz nehmen, dafür darf wohl Milan-Verteidiger Malick Thiaw von Beginn an ran. Der 22-Jährige steht somit vor seinem dritten Länderspiel.