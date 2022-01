Süle fehlt im Training - Nur zehn Feldspieler

Ungeachtet der momentanen Personalprobleme wegen etlicher coronabedingter Ausfälle bereitet sich der FC Bayern München weiter auf den Rückrundenstart vor. Ein Nationalspieler fehlte allerdings am Mittwochvormittag.

Bayern-Coach Julian Nagelsmann konnte zu der ersten Einheit am Mittwochvormittag lediglich zehn Feldspieler begrüßen. Zu den Keepern gesellte sich neben Sven Ullreich und Christian Früchtl auch der etatmäßige U-19-Schlussmann Johannes Schenk.

Bei der nicht-öffentlichen Einheit fehlte allerdings Niklas Süle. Der Nationalverteidiger war am früheren Vormittag zwar an der Säbener Straße zugegen und nahm auch am verpflichtenden Corona-Test teil. Allerdings reiste Süle anschließend wieder ab, einen Grund hierfür teilte der FC Bayern nicht mit. Demgegenüber konnte Joshua Kimmich auch am Mittwoch bei nasskaltem Wetter das Teamtraining ohne Probleme absolvieren. Der Nationalspieler, der vor Weihnachten wegen einer COVID-19-Infektion plus anschließenden Lungenproblemen gefehlt hatte, dürfte zum Rückrundenstart sein Comeback feiern.

Acht Corona-Fälle bei den Bayern-Profis

Zu diesem empfängt der FC Bayern am Freitagabend (20.30 Uhr, LIVE bei kicker) Borussia Mönchengladbach. Auf wen Nagelsmann dann zählen kann, steht noch nicht fest. In den letzten Tagen hatte der Rekordmeister gleich acht Corona-Fälle in seinem Kader zu beklagen. Sollten dem FC Bayern "nicht mindestens 16 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler zur Verfügung stehen", kann der Verein bei der DFL eine Verlegung der Partie beantragen.