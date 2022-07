Süle: "Alleine vom Reden hast du keinen Erfolg"

Niklas Süle geht optimistisch in seine erste Saison mit Borussia Dortmund - und will beim BVB voranmarschieren.

Aus dem Trainingslager des BVB in Bad Ragaz/Schweiz berichtet Patrick Kleinmann

Während sich Nico Schlotterbeck beim Gang auf den sonnigen Trainingsplatz noch die Oberarme eincremte kam sein künftiger Nebenmann Niklas direkt mit Langarm-Shirt aufs Feld - bei über 30 Grad Außentemperatur im schweizerischen Bad Ragaz. "Ich habe da einen kleinen Tick", verriet er danach: "Selbst bei -10 Grad spiele ich mit kurzen Ärmeln, aber im Training habe ich immer Langarm an."

Im übertragenen Sinn muss er derzeit wie seine neuen Mitspieler die Ärmel hochkrempeln, im Training ist ordentlich Zug - kein Wunder bei nur drei Wochen Vorbereitung für die später eingestiegenen Nationalspieler. Knapp eineinhalb Wochen ist Süle nun beim BVB, entsprechend vorsichtig ist er noch mit Wertungen und Einschätzungen. Aber: Seine Erwartungen bei der frühen Entscheidung für Dortmund als erster Neuzugang Anfang Februar sind schon in Erfüllung gegangen. "Ich wurde in den Gesprächen sehr mitgenommen, was der Verein vorhat. Ich habe schon damit gerechnet, dass ein gewisser Umbruch stattfinden wird und bin sehr zufrieden, wie der Kader aussieht."

Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht daran glaube, dass wir Meister werden können. Niklas Süle

Denn der Schritt nach Dortmund war wohl überlegt. "Ich habe mir Gedanken gemacht, was ich in meiner Zukunft noch möchte und relativ früh erkannt, dass ich noch etwas anderes machen möchte", blickt er zurück: "Die Gespräche mit Dortmund haben mich überzeugt, dass es der richtige Schritt sein kann. Ich bin bis jetzt sehr zufrieden, eine Top-Mannschaft mit Top-Jungs, wir wollen viel erreichen." Und das bedeutet auch der Blick nach ganz oben: "Ich bin nicht gekommen, weil ich nicht daran glaube, dass wir Meister werden können. Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen können." Fünfmal erreichte er den Titel mit dem FC Bayern, nun soll es auch in Schwarz-Gelb der Fall sein.

Leistungsdruck als positives Zeichen

Die Voraussetzungen seien gut, findet der 26-Jährige. "Ich bin sehr froh über die Konstellation hier. Mit dem Umbruch habe ich schon das Gefühl, dass wir auf jeder Position sehr gut besetzt sind und sich keiner sicher sein kann, zu spielen. Dadurch entsteht ein gewisser Leistungsdruck. Das ist sehr positiv", sagt Süle, weiß aber auch: "Ich glaube, wir haben schon Großes vor dieses Jahr. Wir sind in drei Wettbewerben, wo wir natürlich vorne mitspielen und das Bestmögliche erreichen wollen. Wir werden sehr, sehr viel dafür tun - aber allein vom Reden hast du keinen Erfolg."

Es geht also um Arbeiten, in Bad Ragaz und danach. "Dass sich die Mannschaft finden muss, ist ja ganz normal", sagt Süle: "Ich sehe jeden Tag im Training, wie sich jeder reinhängt. Wir sind sehr gut gerüstet, arbeiten sehr hart und gehen topfit in die ersten Spiele." Und überhaupt: "Dortmund hat fußballerisch die Qualität und mit Edin Terzic einen Trainer, der eine gewisse Spielidee verkörpert."