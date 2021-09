Südwestderby: Unwürdig und völlig unreflektiert

Derbys leben von Emotionen. Doch das Theater der Beteiligten aus Kaiserslautern und Mannheim hat bei einem Fußballspiel nichts verloren. Ein Kommentar von kicker-Reporter Moritz Kreilinger.

Keine Frage, Schiedsrichter Florian Heft hatte die Kontrolle über das hitzige Duell am Samstag früh verloren. Verpasste es der Referee zunächst mit einer zu laschen Linie Tretereien und Rudelbildungen zu unterbinden, hagelte es darauf Rote Karten am Fließband.

Dass in den ersten 45 Minuten jedoch kein sportlicher Kampf auf dem Rasen zu Stande kam, lag nicht am Unparteiischen, sondern an den eines Fußballspiels unwürdigen Szenen am Spielfeldrand. Mannheims Sportlicher Leiter Jochen Kientz tobte schon in der Anfangsphase maßlos überzogen an der Linie herum, ehe ihm rund um den Platzverweis von Lauterns Redondo dann völlig die Sicherungen durchbrannten und er nach minutenlanger Rudelbildung erst unter Begleitung des Sicherheitsdienstes den Innenraum verlassen hatte.

Die Akteure auf dem Platz und die Verantwortlichen aus der Pfalz standen diesem Verhalten jedoch nicht nach. FCK-Trainer Marco Antwerpen und Sportchef Thomas Hengen belagerten bei nahezu jedem Pfiff völlig empört das Schiedsrichtergespann. In einer normalen Situation hätte auch Teamchef Florian Dick für das Verlassen der Coachingzone und der folgenden Diskussion mit dem Linienrichter wohl keine Rote Karte gesehen, doch das Fass war zu diesem Zeitpunkt eben längst randvoll.

Der FCK sollte sich häufiger mit sich selbst beschäftigen

Auch auf dem Platz war die Rudelbildung ein Dauerzustand. imago images/Jan Huebner

Nach der Partie nahmen die Meinungsverschiedenheiten natürlich kein Ende. Die allwöchentliche Schiedsrichterkritik von Marco Antwerpen ist jedoch inzwischen unsäglich. Sicherlich war diese am Wochenende zum Teil auch angebracht, in ihrer Art und Weise jedoch mal wieder überzogen. Über die sehr harte Rote Karte gegen Redondo lässt sich diskutieren, über die Notbremse von Marvin Senger hingegen weniger. Genauso wenig war der geforderte Handelfmeter eine eindeutige Sache.



Dennoch fühlte sich der FCK (mal wieder) in allen kniffligen Fällen betrogen. Für den Lauterer Coach ist ohnehin nahezu jede Entscheidung zu Ungunsten des eigenen Teams eine Fehlentscheidung. Die Anzahl der Spieltage, an denen sich der FCK in den vergangenen Monaten nach einem Remis oder einer Niederlage nicht an der Leistung des Referees abgearbeitet hatte, lassen sich an einer Hand abzählen.



Zum Glück äußern sich wenigstens die Schiedsrichter nicht über die fußballerischen Darbietungen der Roten Teufel. Würden alle Beteiligten beim kriselnden Traditionsverein sich auf das Wesentliche konzentrieren und ihre überschüssige Energie in sportliche Leistung umwandeln, statt in teils unreflektierte Empörung, würde der FCK vielleicht mal nicht gegen den Abstieg kämpfen.