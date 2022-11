Südwest-Derby geht an Lautern - Bielefeld siegt im Ostwestfalenduell - H96 klopft oben an

Kaiserslautern gewann das Südwest-Derby gegen Karlsruhe, Schlusslicht Bielefeld überraschte Paderborn. Hannover entschied das Verfolgerduell gegen Düsseldorf für sich.

Verkehrte Welt am Dienstagabend auf dem Betzenberg in den ersten 45 Minuten: Im Südwestderby zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem Karlsruher SC machten die Badener in Hälfte eins das Spiel, nutzten ihre Chancen aber nicht. Anders die Roten Teufel, bei denen Torjäger Boyd einmal mehr Effektivität bewies (34.). Auch im zweiten Durchgang hatte der KSC Vorteile, allerdings fehlte es in der Offensive an Präzision. Mit zunehmender Spieldauer eroberten sich dann die Pfälzer ein Übergewicht, Redondo tütete den prestigeträchtigen Sieg letztendlich ein (86.). Während der FCK sicher im Mittelfeld positioniert ist, muss sich der KSC nach der sechsten Pflichtspiel-Niederlage in Folge Richtung Keller orientieren.

Gleich drei Platzverweise in Paderborn: Bielefeld macht Druck

Eine frühe Prägung erfuhr die Partie zwischen dem SC Paderborn und Arminia Bielefeld durch die Rote Karte gegen Huth, der SCP-Keeper hatten den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand gespielt. Das Schlusslicht nutzte die numerische Überzahl durch die Tore von Serra (40.) und Vasiliadis (45.+2) noch vor der Pause aus. Auch nach dem Seitenwechsel blieb es farbig, zunächst sah Paderborns Co-Trainer Frank Kaspari den Roten Karton (55.), später flog Bielefelds Klünter mit der Ampelkarte vom Platz (70.). Damit herrschte auf dem Platz wieder Gleichstand, doch die Paderborner konnten der Partie keine Wende mehr geben und verpassten die Rückkehr in die Top 3. Bielefeld bleibt Schlusslicht, feiert aber einen ganz wichtigen Sieg.

Wenig Highlights am Millerntor - Hannover gewinnt Verfolgerduell

Im Nord-Derby zwischen dem FC St. Pauli und Holstein Kiel war den Kiez-Kickern die Verunsicherung anzumerken,. Die KSV zeigte die bessere Spielanlage und hätte vor der Pause eigentlich in Führung gehen müssen (Holtby, 35.). Der FCSP kämpfte sich aber rein und hätte seinerseits durch Metcalfe das 1:0 erzielen können (41.). Großartig besser wurde es nach der Pause nicht, die Partie plätscherte eher ohne große Höhepunkte vor sich hin. Kiel blieb das aktivere Team, doch ein Durchkommen gegen die FCSP-Abwehr fanden die Störche auch nicht, so dass es am Millerntor torlos blieb.

Eine Partie auf Augenhöhe lieferten sich Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf im ersten Durchgang. Offensiv waren die Rheinländer sogar einen Tick aktiver, die Niedersachsen dafür effektiver: Nielsen (34.) und Teuchert (43.) schossen eine 2:0-Pausenführung heraus. Die Fortunen wollten es im zweiten Durchgang wissen, doch Peterson scheiterte an Zieler (68.) und Iyoha am Pfosten (71.). Erst in der Schlussphase wurde Hannover wieder gefährlich, doch es blieb beim 2:0 für die Roten im Verfolgerduell.