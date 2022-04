Südkorea lassen die Mainzer Wünsche wegen Lee völlig kalt

Vor der Dienstreise zu Südkoreas Nationalmannschaft bittet Mainz den Verband Jae-Sung Lee wegen der englischen Woche in der Bundesliga etwas zu schonen. Der Wunsch verhallt völlig ungehört.

Es war klar, dass Lee für die Reise nach Seoul zum Spiel gegen den Iran sowie den Trip zur Partie nach Dubai und die Rückkehr nach Deutschland rund 20.000 Flugkilometer mehr auf seinem ohnehin üppigen Meilenkonto haben wird.

Offen war, wie viele Spielminuten der Mainzer Profi abspulen muss. "Jae-Sung kam aus einer Corona-Infektion. Alle haben gesehen, dass er gegen Bielefeld nicht bei 100 Prozent war. Wir haben gegenüber dem Verband Südkoreas die Bitte geäußert, Lee etwas zu schonen. Sie haben ihn zweimal über 90 Minuten spielen lassen", kritisierte Bo Svensson.

Wir haben gegenüber dem Verband Südkoreas die Bitte geäußert, Lee etwas zu schonen. Sie haben ihn zweimal über 90 Minuten spielen lassen. Bo Svensson

Svensson sucht Power und Frische

Die Konsequenz des 05-Trainers. Beim Mainzer Auftritt in Gladbach saß Lee 67 Minuten lang nur auf der Bank, danach trug er dazu bei, dass aus dem 0:1 noch ein 1:1 wurde. Lee gab die Vorlage zum Ausgleichstreffer von Karim Onisiwo. Zudem hatte der Südkoreaner, ebenso wie der nach der Pause eingewechselte Jonathan Burkardt, weitere gute Szenen, "er musste eben aber auch nur 25 Minuten spielen", so Svensson. In Hinblick auf die Nachholpartie am Mittwoch beim FC Augsburg (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) "müssen wir, wie bei anderen Spielern in der englischen Woche auch, schauen, wer Power und Frische hat", betonte der Trainer.

Kohr ist ausgeruht - Nur Zentner und Widmer "zeigen Qualität"

Ausgeruht kann auf jeden Fall Dominik Kohr zu Werke gehen. Der Mittelfeldabräumer hat seine Gelbsperre abgesessen und ist voller Tatendrang. Gute Chancen auf einen Startelfeinsatz besitzt auch Burkardt, der in Gladbach nach seiner Einwechslung für Schwung sorgte. Er profitierte dabei von einer geänderten Spielanlage. In den ersten 45 Minuten hatte sich das FSV-Team sehr schwergetan.

Zum Leidwesen für Marcus Ingvartsen, der nach 45 Minuten das Feld für Burkardt räumen musste. "Neun von elf Spielern hätte ich auswechseln können, über 90 Minuten haben nur Robin Zentner und Silvan Widmer Qualität gezeigt", sagte Svensson, der davon ausgeht, dass Ingvartsen in der zweiten Hälfte ebenfalls deutlich besser zur Geltung gekommen wäre.