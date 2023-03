Zweimal schlafmützig bei Standards: Klinsmann kassiert erste Niederlage mit Südkorea

Jürgen Klinsmann hat seine erste Niederlage als Nationaltrainer von Südkorea hinnehmen müssen. Beim 1:2 gegen Uruguay fing sich sein Team beide Gegentore nach Standardsituationen.

Nach dem 2:2 zu seinem Einstand als Nationaltrainer Südkoreas gegen Kolumbien testete Jürgen Klinsmann auch in seinem zweiten Spiel im neuen Job gegen eine südamerikanische Mannschaft. Anders als gegen Kolumbien fand sein Team gegen Uruguay aber nicht gut ins Spiel - und Klinsmann musste sich über eine schwache Standardverteidigung ärgern: Nach einer Ecke von Fede Valverde kam Coates völlig ungedeckt zum Kopfball und bedankte sich mit der frühen Führung (10.).

Allerdings profitierte Südkorea auch selbst noch von einem gegnerischen Abwehrpatzer: Nachdem Santi Bueno im eigenen Strafraum eine Klärungsaktion verstolperte, legte Lee klug zurück auf Hwang, der den zwischenzeitlichen Ausgleich herstellte (51.). Der neue Spielstand sollte aber nicht lange halten, weil Uruguay erneut eine Standardsituation nutzte. Einen Piquerez-Freistoß direkt von der Strafraumgrenze konnte Südkoreas Keeper Jo noch abwehren, Vecino staubte jedoch zur erneuten Führung ab (63.). Wieder hatte die Abwehr zu langsam reagiert.

Weil der vermeintlich erneute Ausgleich von Klinsmann-Joker Oh in der Schlussphase vom VAR einkassiert wurde (84.), stand die erste Niederlage des neuen Coaches kurz darauf fest. Die ersten wichtigen Pflichtspiele für Klinsmann stehen erst im Juni an, wenn Südkorea bei der Asienmeisterschaft antritt. Das Turnier in Katar wird vom 16. Juni bis zum 16. Juli ausgetragen.