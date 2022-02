Süderelbe demontiert HSV III - Rückschlag für Buchholz

Für die Drittbesetzung des Hamburger SV bleibt nach dem 2:5 beim FC Süderelbe wohl nur die Abstiegsrunde. Die Heimelf darf dagegen noch hoffen. Einen Rückschlag im Rennen um die Aufstiegsrunden-Plätze musste Buchholz verkraften. Der TSV unterlag zuhause dem SV Rugenbergen 0:1.

Für den Hamburger SV III ist der Aufstiegsrunden-Zug wohl endgültig abgefahren. Am Freitagabend wurden die Rothosen auswärts beim FC Süderelbe mit 2:5 überrollt. Während die Heimelf mit nun 20 Punkten - aber mehr Spielen als die Konkurrenz - zumindest seine Minimalchance auf den vorzeitigen Klassenerhalt wahrte, hat die Drittbesetzung des HSV bei noch zwei ausstehenden Spielen, 17 Punkten und einem Rückstand von fünf Zählern so gut wie keine Möglichkeit mehr, über den Strich zu hüpfen.

Wie so oft bereits in dieser Runde präsentierte sich die HSV-Abwehr nicht sattelfest. Süderelbe, das sich nach der Winterpause stark präsentiert, nutzte diesen Umstand schon früh zu einem Doppelschlag. Zunächst verwertete Heinbockel (11.) eine Flanke aus dem Halbfeld aus wenigen Metern zu Führung. Keine 60 Sekunden später bestrafte Camacho de Valdoleiros einen wilden Fehlpass der Gäste im eigenen Strafraum. Wiederum nur Sekunden danach fiel der Anschluss. Brendel (13.) setzte sich nach einer Ecke im Luftzweikampf durch und verkürzte mit dem Kopf - der Schlusspunkt einer turbulenten Anfangsviertelstunde. Anschließend wurde es etwas ruhiger. Wer auf den Ausgleich der Gäste setzte, wurde aber enttäuscht. Der FC Süderelbe blieb spielbestimmend, verpasste aber ein höheres Ergebnis vor der Pause trotz guter Chancen. Am Gesamtbild änderte sich auch im zweiten Durchgang nichts, jedoch nutzte Süderelbe die Gelegenheiten nun aus. Erst schlenzte Kömürcu in der 48. Minute das Spielgerät zum 3:1 ins Tor, drei Minuten schob er in aller Ruhe zum Doppelpack ein. Für die endgültige Entscheidung sorgte nach rund einer Stunde Camacho de Valdoleiros, der ebenfalls einen Doppelpack schürte. Der HSV schaffte es nicht den Ball nach einem Standard zu klären und der 19-Jährige beförderte das Leder aus kurzer Distanz in die Maschen. Für etwas Ergebniskosmetik immerhin sorgte Marcell Jansen acht Zeigerumdrehungen vor dem Ende noch. An der deutlichen Klatsche, die durchaus noch höher hätte ausfallen können, änderte dies aber freilich nichts mehr.

Buchholz strauchelt

Am Sonntag hätte der TSV Buchholz einen großen Schritt Richtung Aufstiegsrunde gehen können, unterlag allerdings dem SV Rugenbergen vor heimischer Kulisse 0:1. Die erste Hälfte verlief fahrig. Zweimal nur wurde es laut. Nach einer halben Stunde traf Knobloch für Buchholz zunächst ins Tor, doch die Feierlichkeiten wurden vom Schiedsrichter unterbrochen. Dieser entschied nach intensiver Beratung mit seinem Assistenten: kein Tor. Kurz vor der Pause zappelte dann noch das Buchholzer Gebälk nach Kopfball von Rührmann. Aus der Halbzeit kamen die Gäste etwas stärker zurück, profitierten aber auch von einem kuriosen Eigentor. Wiechers (53.) flutschte an der Strafraumkante der Ball über den Schuh. Über Keeper Burgemeister hinweg landete der Ball unglücklich im Buchholzer Tor. Rugenbergen hatte nun Möglichkeiten den Sieg fest zu zwirbeln, nutzte diese aber nicht. Am Ausgang änderte sich dennoch nichts. Denn der TSV wachte erst in den letzten zehn Minuten auf - letztlich zu spät, um noch Zählbares in Buchholz zu behalten. An der Ausgangslage der Heimelf ändert sich aber erst einmal nichts. Mit 22 Punkten liegt Buchholz weiter auf Rang fünf.