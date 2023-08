Südbaden-Derby im DFB-Pokal: Oberachern erwartet voller Vorfreude Freiburg

Zum zweiten Mal in Folge spielt der kleine aus der Ortenau stammende SV Oberachern im DFB-Pokal mit. Vor dem Südbaden-Derby mit dem SC Freiburg gibt sich Trainer Fabian Himmel demütig.

Als "historisch" bezeichnet Oberacherns Trainer Fabian Himmel die Tatsache, dass es seiner Mannschaft erneut geglückt ist, in den DFB-Pokal einzuziehen. Als erster Mannschaft nach der Jahrtausendwende ist es dem Oberligisten gelungen, den Pokal-Titel in Südbaden zu verteidigen und sich erneut gegen die finanzstärkere Konkurrenz aus Villingen, Rielasingen und Bahlingen zu behaupten.

Die Euphorie vor dem Duell im Südbaden-Derby mit dem SC Freiburg ist riesig. Stundenlang hatten Anhänger des SV Oberachern angestanden, um ein Ticket für das Spiel im Dreisamstadion zu ergattern. "Das war schon wahnsinnig. Ich kam zum Training und habe keinen Parkplatz mehr am Stadion und in Stadionnähe bekommen. Da haben Leute vier Stunden auf ein Ticket gewartet", so Himmel. Auch seine Kicker waren schlicht sprachlos: "Die Spieler haben die Leute mit großen Augen angeschaut", so Himmel.

Ergebnis zweitrangig

So mag es nicht verwundern, dass Fabian Himmel dieses Spiel als "noch einmal größer" als das Duell mit Borussia Mönchengladbach einordnet. Wie schon im Vorjahr, bei der ersten Teilnahme im DFB-Pokal überhaupt, möchte der Trainer auch gegen den SC Freiburg nicht nur defensiv agieren. "Wir wollen uns kein 0:4 oder 0:5 ermauern", sagte der 30-Jährige. Auch beim 1:9 gegen Borussia Mönchengladbach hatte der SV Oberachern über weite Strecken toll mitgespielt. "Das Ergebnis hat mich im Nachhinein überhaupt nicht gestört", sagte der Trainer der Feierabendfußballer, die üblicherweise dreimal pro Woche trainieren.

Für den Sportlichen Leiter des SV Oberachern, Mark Lerandy, schließt sich am Sonntag ein Kreis: "Der SC ist der Topverein der Region. Dazu haben einige unserer Jungs, wie auch ich, eine Freiburger Vergangenheit." Lerandy spielte in der Jugend des Sport-Clubs einst unter dem heutigen Profi-Trainer der Freiburger, Christian Streich. "Wir haben uns seitdem ein paarmal gesehen. Er erinnert sich an die Jungs, die er früher trainiert hat. Das schätze ich besonders an ihm", sagte der 41-Jährige, der den SV Oberachern selbst über Jahre trainiert hatte.

Wir haben alle Mann an Bord. Ich muss sogar noch drei Spieler aus dem Kader für das Spiel streichen. Das wird mir sehr schwerfallen. Fabian Himmel

Personell kann der Oberligist im Duell mit den Breisgauern aus dem Vollen schöpfen. "Wir haben alle Mann an Bord. Ich muss sogar noch drei Spieler aus dem Kader für das Spiel streichen. Das wird mir sehr schwerfallen", sagte Himmel, der keinem seiner Spieler das "Spiel seines Lebens" in einem voll besetzten Dreisamstadion nehmen möchte.

Zum "Heimspiel" nach Freiburg begleiten den SV Oberachern zehn Fan-Busse. Die Vorfreude im Umfeld ist enorm. Auch Fabian Himmel möchte die Bedeutung der Partie nicht kleinreden: "Als wir 2020 das Südbadische Pokalfinale im Dreisamstadion gegen den 1. FC Rielasingen-Arlen verloren haben, hatte ich damals als Co-Trainer Tränen in den Augen, weil ich dachte, dass so eine Chance eventuell nie wieder kommt. Jetzt bestreiten wir erneut ein DFB-Pokal-Spiel, das ist ganz einfach phänomenal."

Das Märchen vom Geldsegen oder der Sanierung für einen Amateurklub durch die Teilnahme am DFB-Pokal gibt es auch in Oberachern nicht. Aber, die Pokal-Gelder haben geholfen. Denn gerade vor der Spielzeit 2021/22, dem siebten Oberliga-Jahr in Folge, galt der kleine Verein aus der Ortenau als einer der ersten Anwärter auf den Abstieg. Verdiente Spieler hatten sich verabschiedet und der Inhalt des vereinsinternen Geldbeutels sich nach dem Ausstieg des Hauptsponsors erheblich reduziert. Es schien an der Zeit, sich aus der fünfthöchsten Spielklasse des Landes zu verabschieden. Doch es kam anders: "Wir konnten durch die zusätzlichen Einnahmen zuletzt die Konten aufräumen und stehen deutlich besser da. Wir sind weit von jeglichem Luxus entfernt. Aber wir konnten es uns leisten, für zwei Tage ins 40 Kilometer entfernte Kurzzeittrainingslager zu gehen", erzählt Himmel.

Alleine diese Aussage zeigt den immensen Unterschied zwischen einem Bundesligisten und dem SV Oberachern mit dem SC-Fan Fabian Himmel auf. Das seine Mannschaft mit einer Niederlage in die Oberliga-Saison gestartet ist, sieht der junge Trainer für Sonntag nicht als schlechtes Omen: "Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht und uns bei einem der Favoriten deutlich besser verkauft als es das 1:4 aussagt", sagte der SVO-Coach nach dem Spiel beim 1. Göppinger SV. Das Glas, so scheint es, ist in Oberachern derzeit ohnehin immer halb voll.